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вторник, 30 марта 2021 14:24

Опубликованы документы, касающиеся руководителя Провода украинских националистов
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Опубликовали документы внешней разведки, которая следила за Квитковским
Фото: szru.gov.ua
Опубликовали документы внешней разведки, которая следила за Квитковским
Опубликовали документы внешней разведки, которая следила за Квитковским
Опубликовали документы внешней разведки, которая следила за Квитковским

Служба внешней разведки Украины начинает публикацию ценных документов.

Обнародуют материалы о событиях и лицах, касающихся процессов создания государственности в разные периоды украинской истории.

Первыми рассекретили документы о Денисе Квитковском - предпоследнем руководителе Провода украинских националистов в 1977-1979 годах.

"Сегодня Служба внешней разведки Украины публикует рассказ о Денисе Квитковском - предпоследнем руководителе Провода украинских националистов в 1977-1979 годах. Он вошел в отечественную историю как лидер, который весь свой опыт юриста, публициста, издателя, историка, общественно-политического деятеля направлял на сплочение украинцев во всем мире вокруг идеи возрождения государственности Украины. За его активной деятельностью в эмиграции пристально следили органы КГБ, о чем сохранились материалы в Отраслевом государственном архиве Службы внешней разведки Украины. Рассекреченные документы позволяют полнее понять и познать эту неординарную личность", - говорится в сообщении ведомства.

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В разделе "Рассекреченная история" СВРУ будет публиковать оригинальные документы из архива разведки о важных событиях украинской истории и выдающихся личностях.

Создали базу данных о центрах Организации украинских националистов на всей территории Украины. Работа над проектом продолжалась несколько лет. Ключевые этапы удалось осуществить при поддержке Украинского культурного фонда.

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