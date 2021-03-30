Опубликованы документы, касающиеся руководителя Провода украинских националистов

Фото: szru.gov.ua

Служба внешней разведки Украины начинает публикацию ценных документов.

Обнародуют материалы о событиях и лицах, касающихся процессов создания государственности в разные периоды украинской истории.

Первыми рассекретили документы о Денисе Квитковском - предпоследнем руководителе Провода украинских националистов в 1977-1979 годах.

"Сегодня Служба внешней разведки Украины публикует рассказ о Денисе Квитковском - предпоследнем руководителе Провода украинских националистов в 1977-1979 годах. Он вошел в отечественную историю как лидер, который весь свой опыт юриста, публициста, издателя, историка, общественно-политического деятеля направлял на сплочение украинцев во всем мире вокруг идеи возрождения государственности Украины. За его активной деятельностью в эмиграции пристально следили органы КГБ, о чем сохранились материалы в Отраслевом государственном архиве Службы внешней разведки Украины. Рассекреченные документы позволяют полнее понять и познать эту неординарную личность", - говорится в сообщении ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Архив опубликовал уникальную коллекцию рождественских открыток и поздравлений ОУН-УПА

В разделе "Рассекреченная история" СВРУ будет публиковать оригинальные документы из архива разведки о важных событиях украинской истории и выдающихся личностях.

Создали базу данных о центрах Организации украинских националистов на всей территории Украины. Работа над проектом продолжалась несколько лет. Ключевые этапы удалось осуществить при поддержке Украинского культурного фонда.