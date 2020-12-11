Опубликовали уникальные документы о репрессиях против крестьян

В сеть выложили рассекреченные документы "Кулацкой операции" Фото: cdvr.org.ua

Центр исследований освободительного движения совместно с Архивом CБУ опубликовали коллекцию рассекреченных документов "Кулацкая операция".

Так называлась советская репрессивная кампания относительно крестьян в рамках политики Большого террора 1937-1938 годов.

Приказ о ее начале подписал народный комиссар внутренних дел СССР Николай Ежов. Во время проведения операции арестовали около 111 тыс. человек, из которых более 64 тыс. расстреляли, говорится на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения.

Среди материалов: телеграмма народного комиссара Леплевского с приказом пересматривать дела людей, которые уже вернулись из ссылки, протоколы подготовки к операции, места дислокации межрайонных оперативных групп НКВД, докладные записки Ежову, лимиты на расстрелы, национальный состав арестованных, приказ о проведении репрессий на заводах оборонной промышленности и др.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали документы, которые показывают роль Медведчука в деле Стуса

"Опубликованные документы откровенно свидетельствуют о преступном характере этой кампании. Например, как иначе трактовать обращение народного комиссара Леплевского, который просит увеличить лимиты на список крестьян, которых следует расстрелять? Комиссар обосновывает свою просьбу тем, что в тюрьмах - нехватка мест", - рассказывает координатор е-архива Денис Пасечник.

Просмотреть документы можно по ссылке.

Недавно Центр исследований освободительного движения и Архив СБУ опубликовали 30 рассекреченных документов "Польская операция" 1937-1938 годов. Карательную акцию проводили относительно польского населения УССР во временя Большого террора. Тогда арестовали почти 56 тыс. поляков, из которых 47 тыс. расстреляли, а остальных отправили в концлагеря.