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понедельник, 06 января 2020 23:13

Опубликовали раритетные фото панской усадьбы
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Показали фото усадьбы на Львовщине
Фото: "Фотографії старого Львова"
Показали фото усадьбы на Львовщине
Показали фото усадьбы на Львовщине
Показали фото усадьбы на Львовщине

Показали старинные фото усадьбы в с. Осиповка в Бугском р-не Львовской обл.

Фотографии были сделаны в 1930-х годах, сообщают "Фотографии старого Львова".

Дворец-усадьба принадлежала панам Уруским. В 1790 году владельцем имения стал теребовлянский староста Феликс Уруский. Его сын Ян закончил начатое отцом строение дворца. Возле усадьбы он насадил сад и парк. Исследователи предполагают, что фасад дворца украшал известный польский архитектор Фредерик Бауман.

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Здание сохранилось до нашего времени.

Опубликовали старинные фото дома, который стоял на углу улиц Драгоманова и Волошина во Львове. В этом доме сейчас нет.

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