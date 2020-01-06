Опубликовали раритетные фото панской усадьбы

Фото: "Фотографії старого Львова"

Показали старинные фото усадьбы в с. Осиповка в Бугском р-не Львовской обл.

Фотографии были сделаны в 1930-х годах, сообщают "Фотографии старого Львова".

Дворец-усадьба принадлежала панам Уруским. В 1790 году владельцем имения стал теребовлянский староста Феликс Уруский. Его сын Ян закончил начатое отцом строение дворца. Возле усадьбы он насадил сад и парк. Исследователи предполагают, что фасад дворца украшал известный польский архитектор Фредерик Бауман.

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Здание сохранилось до нашего времени.

Опубликовали старинные фото дома, который стоял на углу улиц Драгоманова и Волошина во Львове. В этом доме сейчас нет.