Опубликовали ранее не известные письма Алоиса Гитлера

Отец фюрера Алоис Гитлер / Getty Images

Умирающую мать Адольфа Гитлера лечил еврейский врач, который позже бежал в США. Об этом говорится в новой книге, которая увидела свет "Отец Гитлера: как сын стал диктатором" австрийского историка Романа Зандгрубера.

Историк утверждает, что отец Гитлера сыграл большую роль в формировании психологии сына. Об этом пишет Daily Star.

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В книге опубликовано, в частности, ранее неизвестное письмо Алоиса Гитлера. Отец диктатора был австрийским таможенником и умер 1902-го. Письмо написано мастеру дорожного строительства Йозефу Радлеггеру после покупки фермы в Гафельде, в Верхней Австрии. Переписку передала историку правнучка дорожника 5 лет назад и только сейчас она стала достоянием гласности.

Адольф родился в австрийском городе Браунау-ам-Инн 1889 года в семье Алоиса и его 3-й, значительно младшей жены Клары Пельцль.

С опубликованных в книге писем видно, что мать Гитлера, которая была при смерти 1907-го, лечилась у врача-еврея. Это повлияло на взгляды диктатора к евреям. Книга также показывает, что фюрер позже стремился скрыть, что его семья когда-то жила в квартире, которую арендовала у евреев в Урфаре, недалеко от города Линц, на берегу Дуная.

"Книга открывает новый и более точный взгляд на родителей, которые существенно повлияли на взгляды молодого Адольфа. Она вносит свет во тьму повседневной жизни семьи Гитлеров, где господствуют мифы, удивление изобретениями и предубеждения", - так описывает книгу издатель.

По книге вскоре могут снять фильм о происхождении семьи немецкого диктатора.

"Гитлер придавал большого значение паспортам предков и арийскому происхождению, хотя у него самого были большие пробелы в генеалогическом древе. До публикации новой книге о Алоисе Гитлере почти не было источников об отношениях в их семье", - пишет рецензент Александра Федерле-Шмид для немецкой Süddeutsche Zeitung.

Существует большое количество книг и фильмов о шофере Гитлера, личном враче, пресс-секретаре, фотографе и секретарях, а теперь также о его отце.

Недавно в США на аукционе анонимный покупатель приобрел сиденья для унитаза Адольфа Гитлера за $18 750.