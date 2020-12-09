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среда, 09 декабря 2020 16:30

Опубликовали документы, которые показывают роль Медведчука в деле Стуса

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Опубликовали документы, которые показывают роль Медведчука в деле Стуса
Опубликовали материалы дела Василия Стуса. Фото: "Історична правда"

В интернете опубликовали более 40 документов из архивно-уголовного дела поэта и диссидента Василия Стуса.

Центр исследований освободительного движения совместно с Архивом Службы безопасности Украины опубликовал документы на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения.

"В Украине с 2015 года открыто полный доступ к архивам КГБ. Поэтому когда пророссийские депутаты пытаются запретить распространение информации, основанной на этих архивах, мы идем и публикуем эти архивы онлайн. Теперь каждый за несколько кликов может убедиться, что единственный, чья честь и достоинство была в этом деле нарушена, - это Василий Стус, который не смог получить нормальную адвокатскую помощь", - скаазв координатор Е-архива Денис Пасечник.

Среди документов есть ордер с согласованием кандидатуры Виктора Медведчука для ведения уголовного дела Стуса.

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Правозащитник и политзаключенный Василий Овсиенко по этическим соображениям отказался отвечать на все вопросы следователя по делу Стуса.

Дарницкий районный суд города Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" историка Вахтанга Кипиани и издательство "Віват" удалить информацию о Викторе Медведчуке и запретить распространение книги до устранения такой информации.

Решение огласила судья Марина Заставенко. На решение суда отреагировал Офис президента.

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