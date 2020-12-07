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понедельник, 07 декабря 2020 17:57

Опубликовали документы диссидентки, которую арестовали за коляду

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Опубликовали документы диссидентки, которую арестовали за коляду
К 80-летию со дня рождения Ирины Стасив-Калинец опубликовали 30 рассекреченных документов. Фото: avr.org.ua

К 80-летию со дня рождения поэтессы и диссидентки Ирины Стасив-Калинец опубликовали 30 рассекреченных документов из ее архивно-следственного дела.

Ее арестовали в январе 1972 года. Обвинили в антисоветской деятельности. Поэтессу, вместе с мужем Игорем Калинцем, приговорили к 6 годам заключения в лагерях и к 3 годам ссылки. Поводом для ареста стало участие Ирины Калинец в рождественской коляде.

"Советские спецслужбы начали проводить "чистки" среди инакомыслящих перед 50-й годовщиной создания Советского Союза. Вместе с Калинец были арестованы еще 17 представителей украинской интеллигенции Киева и Львова", - рассказал координатор Электронного архива Денис Пасечник.

Центр исследований освободительного движения совместно с Архивом Службы безопасности Украины и Архивом национальной памяти опубликовал документы. Подборку можно скачать на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения.

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Одним из опубликованных документов является протокол допроса мужа поэтессы Игоря Калинца. Он отказался свидетельствовать против Ирины. Также свидетелем по делу проходил Василий Стус. Во время допроса на вопросы, какие антисоветские документы изготовляла и распространяла Ирина Калинец, он ответил, что Ирина пишет стихи, а не "документы".

Документальный фильм о жизни поэта Василия Стуса "Ваш Василий" будут показывать в столичном кинотеатре "Октябрь" с 3 декабря. Режиссеры - Александр Авшаров и Светлана Рудюк.

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