Опубликовали данные о 601 репрессированном украинце

В мартиролог добавили данные из архива Львовской области. Фото: pexels.com

В "Украинский мартиролог XX вв." добавили данные из Государственного архива Львовской области.

Центральный государственный электронный архив Украины обработал информацию о 601 репрессированного.

"Отныне в базе данных "Украинский мартиролог ХХ вв.", доступ к которой предоставляется на официальном веб-портале Укргосархива, по состоянию на 8 апреля 2021 доступна информация о 64537 жертв политических репрессий в Украине", - говорится в сообщении.

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"Украинский мартиролог ХХ вв." - это информационно-поисковый интернет-проект. Он содержит краткую информацию о жертвах политических репрессий 1920-1950-х годов.

6 ноября 2020 года Государственная архивная служба Украины презентовала восстановление научно-поискового интернет-проекта "Украинский мартиролог ХХ века". "Цель интернет-проекта "Украинский мартиролог ХХ века" - создание электронной базы данных, в которой будет размещена фотоинформация и краткие биографические данные о жертвах репрессий коммунистического тоталитарного режима, их последующей реабилитации", - отметил председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.