Опубликовали 135 тыс. карточек спецслужб на "неблагонадежных" киевлян

В карточки вносили данные о людях, которых считали неблагонадежными. Фото: istpravda.com.ua

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" опубликовал более 135 тыс. карточек с данными о людях, которых советская власть считала неблагонадежными.

В документах указали фамилию, год и место рождения, адрес проживания. В части документов есть данные о профессии и родственниках. Есть графа "политическое прошлое", которая объясняет, почему человека внесли в картотеку.

Документы хранятся в Государственном архиве Киевской области. Их создали в 1951-1964 годах, но имеющаяся в них информация касается довоенного периода.

"Сейчас нам очень трудно представить, что человек, который намерен уехать в США, может получить статус неблагонадежного, - сказала директор Государственного архива Киевской области Софья Каменева. - Но при советской власти человека могли признать неблагонадежным, если он получал денежные переводы в иностранных банках, намеревался выехать за границу или работал в органах власти гетмана Скоропадского. Даже под предлогом того, что лицо якобы получала нетрудовые доходы. Уникальность этой картотеки в том, что на каждой карточке указаны номер дела, номер листа архивного документа, где указан конкретный человек. Мы можем обратиться к этому делу и получить более полную информацию о той или иной личности".

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Архив можно посмотреть по ссылке.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" собрал имена трети погибших в Бабьем Яру. Сейчас в списке 28 017 имен. Работники центра дополнили их информацей о месте рождения, проживания, работе и условиях гибели.