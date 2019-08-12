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понедельник, 12 августа 2019 10:03

Определились, что делать с вытрезвителями

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Определились, что делать с вытрезвителями
Пребывание в вытрезвителе могло обойтись мужчинам в 230 грн. при средней зарплате в 170 Фото: fakty.com.ua

Верховная Рада 12 августа 1999-го приняла решение о закрытии всех вытрезвителей в Украине. Учреждения действовали в стране почти 70 лет. С этого времени нетрезвых людей направляют в различные заведения в зависимости от степени опьянения.

Впервые возникли в XVIII в. в Российской империи. В Украине распространились с постановлением СССР в 1931-м. Их контролировал Наркомат здравоохранения. В 1939 заведения передали под опеку органов милиции из-за того, что врачи не могли справиться с агрессивными "постояльцами". В вытрезвители доставляли лиц, которые своим видом и поведением оскорбляли "общественную мораль", сообщают Факты ICTV.

Посещение заведения обходилось пьяным мужчинам и женщинам в 10-25 рублей при средней зарплате 120 рублей в 1970-80-х. Помимо этого, если человек попадал в вытрезвитель несколько раз, его направляли в наркологический диспансер на принудительное лечение. Также попозже в 90-х могли занести его имя в базу данных, к которой имели доступ милиция и работодатели. В 1999-м за посещение заведения брали 130 грн, еще 100 - за обещание не вносить в базу данных.

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Учреждения закрыли из-за нерентабельности, которую сопровождали многочисленные злоупотребления в отношении граждан. У них похищали деньги, украшения, телефоны. Шантажировали работой, сообщением близким. Содержать пункты для страны также было дорого.

С момента закрытия пьяных людей отправляют в наркологические диспансеры. Опека над ними легла на плечи полиции и бригад скорой помощи.

Комиссию по борьбе с самогоном, кокаином и азартными играми (в том числе лото) создали 27 октября 1923-го при Центральном комитете компартии СССР.

Перед тем провели социологическое исследование жизни рабочих. Оказалось, что карты стали основным видом досуга пролетариата. Музыка, танцы, спорт и разного рода "культурный досуг" пролетариев фактически не интересовали. Соревноваться по популярности с азартными играми могло только пьянство.

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Дата
12
августа

Определились, что делать с вытрезвителями

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