ООН - суд кенгуру, африканцы - обезьяны: опубликовали запись разговора президента США

Рейган назвал африканскую делегацию в ООН "обезьянами" Фото: itsmywine.ru

Губернатор Калифорнии Рональд Рейган в телефонном разговоре с президентом Ричардом Никсоном назвал африканских делегатов ООН обезьянами, которые не привыкли к обуви. Запись 1971-м нашел историк и исследователь наследия Никсона Тим Нафлати.

25 октября 1971-го Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за признание Китайской Народной Республики вместо Тайвани поддерживаемой США, пишет The Atlantic

Возмущенный губернатор Калифорнии Рональд Рейган позвонил президенту Ричарду Никсону в Белый дом и выразил разочарование делегатами, которые выступили против позиции Соединенных Штатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: России будет разрешено ударить ракетами по Украине

"Вчера вечером я говорил вам, смотреть это по телевизору вместе со мной, - говорит Рейган. - Да, вмешался Никсон. - Чтобы увидеть обезьян из тех африканских стран - черт побери, им все еще неудобно носить ботинки! Эти каннибалы прыгают вверх и вниз и все такое", - имел в виду членов танзанийской делегации в ООН.

Президент Никсон засмеялся.

Рейган презирал ООН. Называл организацию "судом кенгуру" наполненным "бомжами". Настаивал, чтобы США отказалась от участия в этой организации.

Разговор записал Никсон. Позже она перешла в юрисдикцию президентской библиотеки Никсона. Суд разрешил публикацию.

Президент США Рональд Рейган пошутил во время традиционного субботнего радиообращения к американцам 11 августа 1984-го. Проводя проверку микрофона, неожиданно пошутил: "Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через 5 минут".