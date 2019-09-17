Окружено горами и лесами - показали старинные фото села на Прикарпатье

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 414
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 531
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Просмотров: 225
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
1 Просмотров: 1188
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 504
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского парламентаризма - Терен
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского парламентаризма - Терен
Просмотров: 981
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3 Просмотров: 828
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 891
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2493
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1233
Фото
Все фото
11
17
4
14
14
Тысячи людей требовали легализовать церковь
Тысячи людей требовали легализовать церковь
Крупнейший украинский фестиваль посвятили погибшему композитору
Крупнейший украинский фестиваль посвятили погибшему композитору
Голубиная почта и хаты - как выглядело волынское село в годы войны
Голубиная почта и хаты - как выглядело волынское село в годы войны
Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
&quot;Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно&quot;: каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
Видео
Все видео
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне
Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4860
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1683
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31041
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 765
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
вторник, 17 сентября 2019 23:13

Окружено горами и лесами - показали старинные фото села на Прикарпатье
6

  Комментировать

Опубликовали старинные фото села Топольница современного Старосамборского района Львовской области.

Село тянется с северо-запада на юго-восток вдоль реки Топольница. Оно окружено лесами и горами, передают "Фотографии старого Львова".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стильная молодежь и авто местного производства - как выглядели улицы Луцка 1978 года

Найденные фотографии относятся к межвоенному периоду. Тогда в селе были отели и пансионаты для туристов.

В интернете опубликовали коллекцию фотографий с жителями Львова. Фото датируются XIX веком.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Окружено горами и лесами - показали старинные фото села на Прикарпатье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Тысячи людей требовали легализовать церковь

Президенты Украины и России провели закрытую встречу

Крупнейший украинский фестиваль посвятили погибшему композитору

Россия нарушила 5 международных договоров

Пловец вытащил из воды пассажиров троллейбуса

Самое читаемое
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 72540
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 47337
&quot;В стриптиз или в порно?&quot; - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
4
 Просмотров: 42778
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
6
 1 Просмотров: 20377
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
5
 3 Просмотров: 13032
История
Перестроены на забвение: на книжном фестивале устроят исторические дискуссии
Перестроены на забвение: на книжном фестивале устроят исторические дискуссии Просмотров: 45
Тысячи людей требовали легализовать церковь
Тысячи людей требовали легализовать церковь
11
 Просмотров: 828
Дорожники наделали ошибок на знаках
Дорожники наделали ошибок на знаках
7
 Просмотров: 3582
Президенты Украины и России провели закрытую встречу
Президенты Украины и России провели закрытую встречу
 Просмотров: 3024
Крупнейший украинский фестиваль посвятили погибшему композитору
Крупнейший украинский фестиваль посвятили погибшему композитору
17
 Просмотров: 738
Больше всего комментируют
10
Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию
9
Озвучили "формулу Зеленского" по освобождению Донбасса
8
У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
8
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
6
Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский
Голосов: 1106
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua