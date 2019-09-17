Окружено горами и лесами - показали старинные фото села на Прикарпатье

Опубликовали старинные фото села Топольница современного Старосамборского района Львовской области.

Село тянется с северо-запада на юго-восток вдоль реки Топольница. Оно окружено лесами и горами, передают "Фотографии старого Львова".

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Найденные фотографии относятся к межвоенному периоду. Тогда в селе были отели и пансионаты для туристов.

В интернете опубликовали коллекцию фотографий с жителями Львова. Фото датируются XIX веком.