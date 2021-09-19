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понедельник, 20 сентября 2021 01:13

Оккупанты нашли древние украшения в Крыму
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В оккупированном Крыму расковали коллекцию украшений III века нашей эры
Фото: КФУ
Артефакты обнаружили в могильнике Опушки в Симферопольском районе
Лежали в захоронении предков средневековых алан

В оккупированном Крыму расковали коллекцию украшений III века нашей эры.

Артефакты обнаружили в могильнике Опушки в Симферопольском районе. Лежали в захоронении предков средневековых алан, живших на территории Крыма в III в. Нашли одну пару сережек, три браслета и два нагрудных украшения, сообщили в созданном оккупантами Крымском федеральном университете.

Украшения могли принадлежать только высокопоставленным лицам. Высокое социальное положение в аланских племенах передавалось по наследству, потому что украшения обнаружили рядом с останками детей.

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"Уникальность могильника Опушки в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, немецкой и аланской. Раскопом мы соединили участки могильника с захоронениями разных культур. Сейчас мы исследовали 1/7 могильника и, надеемся, что дальнейшие раскопки помогут определить причины такого внимания к данному месту носителей пяти различных культур", - заявил профессор Игорь Храпунов.

В ЮНЕСКО отмечают, что объекты всемирного наследия и другие культурные достопримечательности испытывают варварское обращение и разграбление со стороны оккупационных властей в Крыму. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО для 212-й сессии Исполнительного совета организации. Информация представлена ​​национальной комиссией Украины по делам ЮНЕСКО и постоянным представительством Украины при ЮНЕСКО по просьбе генерального директора организации.

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