Оказалось не тем, что ожидали. Узнали содержимое таинственной 200-летней бутылки

Зачем бутылку положили к ногам женщины пока неизвестно Фото: ancient-origins.net

Археологи, которые раскапывали большое 200-летнее кладбище в портовом городе Кингстон-апон-Халл английского графства Йоркшир, обнаружили скелет женщины с таинственной бутылкой в ​​ногах.

Бутылка была невредимой, изготовленной из стекла синего цвета и содержала коричневатую жидкость. Имела надпись "Больница Корпуса", а подложили ее к покойной сознательно, сообщает Ancient Origins.

Анализ костей женщины показал, что на момент смерти ей было 60 лет. Вероятно жила в приюте для умалишенных, что действовал рядом. Страдала от остаточного рахита и остеопороза. Поэтому до непосредственного открытия бутылки предположили, что внутри мог быть ее медицинский лосьон, какие-то лекарства или крем.

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В конце концов ученые открыли бутылку и отправили образцы жидкости в испытательную лабораторию Университета Ноттингем Трент. Оказалось, что она состояла из смеси натрия, калия и фосфора - была обычной человеческой мочой.

По словам исследователей, жидкость точно не имела очевидного медицинского применения.Сама бутылка могла быть просто любимым предметом безумной женщины, поэтому ее похоронили вместе с ней.

Недавно в Великобритании археологи обнаружили скелеты обезглавленных людей. Это могли быть жертвы римских военных казней. Захоронение датировали III в. Его обнаружили в поселении военной фермы в Сомершеме. Некоторые из похороненных стояли на коленях, когда их ударили сзади мечом. Археологи раскопали три кладбища и обнаружили 52 захоронения, 17 из которых - обезглавлены. Головы часто ложили к ногам.