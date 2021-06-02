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среда, 02 июня 2021 14:34

Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
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В Англии нашли захоронение казненных людей
Фото: CNN
В Англии нашли захоронение казненных людей
В Англии нашли захоронение казненных людей

В Великобритании археологи обнаружили скелеты обезглавленных людей.

Это могли быть жертвы римских военных казней, пишет CNN.

Захоронение датируется III в. Его обнаружили в поселении военной фермы в Сомершеме. Некоторые из похороненных стояли на коленях, когда их ударили сзади мечом. Археологи раскопали три кладбища и обнаружили 52 захоронения, 17 из которых - обезглавлены. Головы часто клали к ногам.

Исследовательница Изабель Лисбоа говорит, что 33% похороненных на римских кладбищах в Англии - казнили. Тело пожилой женщины нашли в положении лицом вниз. Ее могли пытать перед смертью или искалечить после этого.

Большое количество казненных связывают с тем, что во времена растущей нестабильности в Римской империи наказание стали более строгими.

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"Количество преступлений, которые наказывали смертной казнью, удвоилось в III веке и увеличилось в четыре раза в VI веке. Поскольку Сомершем был частью римской армии, то суровость наказаний и соблюдение римского права в поселении были более суровыми. Отсутствие генетической связи между погребенными говорит о то, что они либо служили в армии, или же были рабами. По меньшей мере двое из найденных родились в Шотландии и Ирландии, а еще один - в Альпах", - сказала Лисбоа.

Кладоискатель нашел древнюю печать с изображением римских богов близ села Гэйтон в графстве Норфолк, Великобритания. Предмет изготовлен из серебра и драгоценного камня. Он сильно обгорел, но на камне разглядели изображение бога войны Марса с крыльями и копьем, а также богини победы Виктории.

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