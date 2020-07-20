Одно из чудес света разрушило землетрясение

135-метровый маяк сводили более 20 лет. В то время выше были только пирамиды фараонов. Рисунок немецкого археолога профессора Х. Тираша

Землетрясение частично разрушило одно из семи чудес света - Александрийский маяк на острове Фарос, сейчас это территория Египта 21 июля 365-го.

После завоевания Египта в 332 году до н. е. Александр Македонский решил основать там новую столицу, которая была названа в его честь Александрией. Египетский царь Птолемей 280 года до нашей эры заказал строительство маяка, который должен указывать судам безопасный путь в гавань. 135-метровый маяк сводили более 20 лет. В то время выше были только пирамиды фараонов.

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Верхняя часть состояла из 8 колонн с фигурой повелителя морей Посейдона на них. Большой костер, постоянно поддерживалось, моряки видели в 100 км. Согласно историческим записям, маяк также славился отделкой сооружения в виде высоких женских фигур, сделанных из позолоченной бронзы. По преданию, это были не просто статуи, а автоматы, они время от времени двигались. Показывали силу ветра и морских волн.

Фаросский маяк освещал путь мореплавателям протяжении более 1500 лет. Но мощные подземные толчки в 365, 956 и 1303 годах н. е. сильно повредили здание. Мощное землетрясение 1326-го года окончательно разрушило это сооружение. В 1994 году останки Александрийского маяка были обнаружены археологами.

Вблизи города египетского города Розетта среди старого здания лейтенант Пьер-Франсуа Бушар 19 июля 1799-го нашел необычную плиту с иероглифами. Расшифровал тексты французский историк Жан-Франсуа Шампольон. Розеттский камень хранят в Британском музее.