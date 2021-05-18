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вторник, 18 мая 2021 17:52

Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
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Во Львове открыли выставку, посвященную крымским татарам
Фото: Gazeta.ua
Во Львове открыли выставку, посвященную крымским татарам
Во Львове открыли выставку, посвященную крымским татарам
Во Львове открыли выставку, посвященную крымским татарам
Во Львове открыли выставку, посвященную крымским татарам

Во Львове Музей истории религии подготовил баннерную выставку, посвященную культуре крымскотатарского народа.

"Советская историография представляла крымских татар пришельцами, дикими захватчиками. Но сейчас нас признали коренным населением. Помог генетический анализ. Народ знал, что у нас есть доли всех культур, которые раньше приходили в Крым. Я общалась со старшими людьми и они часто говорили, что там было франкское или христианское кладбище и то наши деды и прадеды. И сейчас исследования ДНК показали, что крымские татары являются одним народом с мариупольскими греками. Их депортировал из Крыма Суворов. Но греки остались христианами, а татары перешли в ислам. Словом "татары" в Европе называли тех, кто говорил на тюркском языке. А обозначение "крымские" указывает на географическую принадлежность", - рассказала Gazeta.ua етнограф Ульвие Аблаева.

Выставка состоит из 11 баннеров. Каждый посвящен отдельной теме. Это этногенез крымских татар, язык, роль ислама, культура, народные верования и другое.

"Сегодня не только День музеев, но и трагическая дата - годовщина депортации крымских татар. И мы решили отметить этот день такой выставкой. Она нетрадиционная, потому что сегодня проводят траурные мероприятия, а мы решили рассказать об истории и культуре крымских татар. Этот народ вместе с украинцами является коренным в Украине", - сказал директор музея Орест Малиц.

На выставке можно увидеть элементы крымскотатарской национальной одежды. Ее особенностью являются большие пояса, которые носят женщины. Такие аксессуары подчеркивают талию и это нетипично для одежды мусульманских народов.

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На стендах представили фотографии Ханского дворца в Бахчисарае фотографа Игоря Сальникова. В 1532-1783 годах он был родовой резиденцией правителей Крымского ханства династии Гиреев. В 1736 во время войны Крымского ханства с Россией Бахчисарай захватили войска фельдмаршала Кристофа Миниха. Он приказал поджечь резиденцию.

"Во время строительства Ханский дворец хотели сделать аналогом райского сада. Но тот дворец, который вы можете увидеть, это лишь четвертая часть. Он занимал 18 гектаров, а сейчас - четыре. Дворец жгли, а ремонтом занимались унтер-офицеры и солдаты. Дворец отдали министерству внутренних дел. Никогда захватчики не считали нужным сохранять хорошие здания. Сейчас там все ужасно. Они и снаружи и изнутри поставили металлические конструкции. Это меняет историческую среду. Я думаю, что такие сваи испортят фундамент. Вряд ли от дворца многое останется", - говорит Аблаев.

Выставка на площади Музейной будет действовать месяц.

Ровно 77 лет назад в 03:00 советский режим начал депортацию крымских татар с их исторической родины. Этот день отмечают также как День борьбы за права крымскотатарского народа. Крымских татар обвинили в массовом дезертирстве из рядов Красной армии и сотрудничестве с врагом во время Второй мировой войны. Предложение выселить целый народ в Узбекистан без доказательства вины сформировал к Сталину нарком внутренних дел Лаврентий Берия. Аргументировал "нежелательностью дальнейшего проживания крымских татар на пограничной окраине СССР". После того подготовили большую операцию к выполнению которой привлекли 32 тыс. сотрудников НКВД и солдат.

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Дата
18
мая

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