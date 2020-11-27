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суббота, 28 ноября 2020 14:15

"Очень тосковал по братьями, сестрой и родным домом. И меня из дома не выпускали "- свидетель Голодомора

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94-летний Прокоп Лелека из Черкасс рассказал Gazeta.ua о годах Голодомора. Его тогда не выпускали из дома, чтобы не похитили людоеды.

"Осенью 1932 года стало жить трудно, не хватало продовольствия. У моих родителей были еще дочь и трое сыновей. Чтобы спасти, меня отдали в бездетную семью дяди Андрея и тети Домахи Колесников. Спасибо им, не отказали. С ними прожил всю зиму и весну в голодном 1933 году", - рассказал Прокоп Аист.

Колесники работали в колхозе и получали продпаек.

Автор: Ольга Осипенко
  Прокоп Лелека родился в 1926 году в селе Дырдин - теперь Городищенского района Черкасской области. Окончил местную 7-летнюю школу в 1941 году. Участвовал во Второй мировой войне в составе роты автоматчиков. Награжден боевыми медалями и Орденом Славы III степени. С войны вернулся сержантом. 1951 года окончил десятый класс Пятихатской вечерней средней школы на Днепропетровщине. Поехал туда на строительство завода. В Криворожском горном институте получил специальность инженера. Работал на шахтах Криворожского железо-рудного бассейна. Женился с коллегой Галиной в 1959 году. Через 6 лет переехали в Черкассы. Работал инженером-строителем до выхода на пенсию в 1986-м
Прокоп Лелека родился в 1926 году в селе Дырдин - теперь Городищенского района Черкасской области. Окончил местную 7-летнюю школу в 1941 году. Участвовал во Второй мировой войне в составе роты автоматчиков. Награжден боевыми медалями и Орденом Славы III степени. С войны вернулся сержантом. 1951 года окончил десятый класс Пятихатской вечерней средней школы на Днепропетровщине. Поехал туда на строительство завода. В Криворожском горном институте получил специальность инженера. Работал на шахтах Криворожского железо-рудного бассейна. Женился с коллегой Галиной в 1959 году. Через 6 лет переехали в Черкассы. Работал инженером-строителем до выхода на пенсию в 1986-м

"Когда жил у дяди и тети, то с родителями не виделся. Поэтому очень тосковал по братьям, сестре и родным домом. Меня из дома не выпускали. Если и выходил, то дальше двора не позволяли идти. Почему так, я узнал гораздо позже. Тетя очень боялась, чтобы не заблудился. Потому случаи, когда пропадали маленькие дети. Да еще и ходили слухи о людоедство", - вспоминал далее.

Через несколько лет после Голодомора шел с матерью по улице возле двора далекой соседки тети Оксаны.

"Женщина стояла у перелаза такая измученная, вплоть искривлена ​​и пристально смотрела на меня. А когда мы прошли мимо нее, сказала вслед: "Хорошо тебе, Мария, у тебя есть дети. А я свою Парасю съела". Мать ей ничего не ответила. А я не все понял.

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Очень хорошо помню, как вернулся домой от Колесников и пошел увидеться с друзьями по соседям. Очень удивился, что большинство остались без детей - моих ровесников, или поменьше или старших. А то и целых семей не было.

Что все они умерли от голода, я не очень тогда и понял. Потому что об этом в семье не говорили, по крайней мере, я не слышал. Родители пожалуй щадили мою детскую психику", - рассказал Прокоп Аист.

Его братья Петр, Иван, Николай и сестра Ольга оставались с родителями. Все выжили. Папа Феодосий работал на мельнице мельником. Собирал из механизмов муку и носил домой горстями. Мать варила затерушку.

"Детали страшной беды узнал подростком. Тогда отец не раз рассказывал о голоде. Председатель колхоза ему поручал собирать по селу мертвых и отвозить подводой в выкопанных на кладбище ям. Голод в Дырдин был страшен. Начиная с осени 1932 года по людей забирали из домов все, что можно было есть. Делали это местные активисты. Люди зерно хоронили, в бочках, бутылка и другой посуде, закапывали в землю. Очень трудно было выжить семьям, в которых были старики и малые дети. Умирали от недоедания. Умерших хоронили в огородах, в садах. Как получалось, то свозили трупы на кладбище и закапывали в общие могилах", - поделился мужчина.

Ежегодно в 4-ю субботу ноября в Украине чтят погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора приходится на 28 ноября.

В течение 1932-1933 годов на территории УССР умерли более 7 млн человек, еще 3 млн украинцев погибли за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане.

Автор: Ольга Осипенко
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