Обнаружили остатки древнеримского лагеря на 10 тыс. воинов

В Португалии нашли античный военный лагерь. Фото: Câmara Municipal de Melgaço

На севере Португалии обнаружила следы древнеримского военного лагеря.

Найти лагерь археологам помогли современные технологии радарного сканирования. В нем могли разместиться 10 тыс. римских солдат. Они завоевывали Северо-Западную Иберию, сообщает сайт Университета Эксетера.

Историки считают, что лагерь построили для римских войск, переходивших гору Лаборейру между реками Лима и Миньо.

Лагерь построили очень быстро, его использовали в течение нескольких недель в теплое время года. Для безопасности лагерь разбили на высоте. Хотя с местными народами удавалось достичь соглашения о ненападении.

Подобные временные римские лагеря всегда трудно обнаружить. Римляне полностью уничтожали такие поселения после ухода.

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Лагерь занимал площадь более 20 гектаров. Ученые считают, что его построили для армии римского консула Деция Юния Брута. Он вторгся на эту землю с двумя легионами в 137 году до н. е.

Датирование показало, что это древнейший римский лагерь в регионе.

Археологи обнаружили остатки роскошного древнеримского отеля в историческом центре Вероны. Здание полностью сгорела ориентировочно 1,7 тыс. Лет назад. Первые раскопки неподалеку от того места проводили еще в 2005 году, во время реконструкции заброшенного кинотеатра Astra.