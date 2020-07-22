Обнаружили гигантский храм каменного века

В Северной Ирландии нашли древний храм. Фото: COMPARATIVE KINGSHIP PROJECT / QUEEN'S UNIVERSITY

Возле города Арма в Северной Ирландии археологи нашли храм каменного века.

Для исследования археологи из Королевского университета в Белфасте и Университета Абердина использовали магнитную градиентометрию и исследования электрического сопротивления, передает BBC.

Доктор Патрик Глисон сказал, что это может быть одно из крупнейших сооружений, построенных в І тыс. до н. э. и в І тыс. н. э.

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"Это позволяет нам составить карту похороненной археологии, для которой нет наземных следов, и быть очень точным в отношении природы и взаимосвязи этих памятников. Это действительно монументальные сооружения, они абсолютно огромные по меркам своего времени", - сказал Глисон.

Всего нашли несколько разных зданий. Ученые спорили, это жилища или религиозные структуры.

Доктор Глисон считает, что это преимущественно религиозные структуры.

Студенты-археологи Тринити-Сент-Дэвидского университета в Уэльсе начали свою первую археологическую практику. Искали средневековые артефакты. Вмето того нашли древний каменный топор.