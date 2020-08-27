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пятница, 28 августа 2020 09:40

Обезьяны, кошки и собаки - обнаружили кладбище домашних животных, которому 2 тыс. лет

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Обезьяны, кошки и собаки - обнаружили кладбище домашних животных, которому 2 тыс. лет
В Египте раскопали домашних обезьян, которых завезли из Индии 2 тыс. лет назад Фото: Marta Osypińska

Археологи раскопали кладбище домашних животных в египетском городе Беренис, что на берегу Красного моря. Животных хоронили на нем около 2 тыс. лет.

Всего удалось найти 86 кошачьих, 9 собачьих и 4 обезьяньи скелета. Ни на одном из них не увидели следов убийства или мумификации. Одну собаку после смерти осторожно завернули в корзину и спрятали в керамическом горшке. Вероятно, животные были домашними любимцами, передает "НВ".

Исследования обезьян показали, что их завезли из Индии. Они принадлежали к виду макак-резус и макак индийский.

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"Это уникальная находка. До сих пор на археологических раскопках в Африке никто не находил индийских обезьян. Интересно, что даже древние письменные источники не упоминают об этой практике. Мы знали, что специи, ткани и другие товары ввозятся из Индии. Оказалось, что обезьян тоже импортировали", - отметила зооархеолог из Польши Марта Осипинска.

Предполагается, что владельцы потратили большие усилия и средства, чтобы перевезти обезьян через Индийский океан. Однако стресс от путешествия, изменения климата и питания могли вызвать шок и нанести животным смертельный вред.

Ученые из британского Суонсийского университета просканировали 3 древнеегипетские мумии животных и раскрыли причины их гибели. Животных могли растить на убой и использовали при комплексных религиозных обрядах, в частности, для жертвоприношений богам.

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28
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