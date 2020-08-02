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воскресенье, 02 августа 2020 10:59

Объявили охоту на сбежавших узников

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Объявили охоту на сбежавших узников
На месте, где существовал нацистский концлагерь "Треблинка" установили камни памяти по погибшим Фото: wikipedia

Восстание узников нацистского концентрационного лагеря "Треблинка" на территории Польши началось 2 августа 1943 года.

Лагерь был одним из крупнейших центров уничтожения евреев и цыган Польщи и других стран. Приговоренных к смертной казни морили голодом и болезнями.

В 1943 году заключенные, которые должны были работать в лагере, заметили, что количество поездов с людьми значительно сократилось. Слышали и вести о поражениях немцев на Восточном фронте. Решили, что лагерь ликвидируют, а всех, кто остался уничтожат.

Выступление спланировали в нижнем лагере. Уже в марте 1943 года был создан оргкомитет, неофициальным руководителем которого стал варшавский врач Юлиан Чоронжицкий. Свои первые усилия заключенные направили на захват оружия, однако, подкупить стражу деньгами не удалось. После нескольких неудач и перевода некоторых организаторов в верхний лагерь, Чоронжицкий покончил жизнь самоубийством. Но все же, лагерным мастерам удалось изготовить копию ключа от немецкого арсенала. Тогда же мятежники из верхнего и нижнего лагерей объединились. Комитет возглавили новые лидеры.

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В мае заключенные получили известия о подавлении восстания в Варшавском гетто. Тогда же прибыли транспорты с захваченными, которых должны были уничтожить. В конце июля сжигание трупов было почти завершенно и узники Треблинки понимали, что вскоре возьмутся за них. Комитет решил действовать немедленно и начать восстание 2 августа в 16:30.

Повстанцы планировали убить эсэсовцев, обезвредить часовых, поджечь лагерь и бежать в Беловежскую пущу, впрочем, их разоблачили. Завязалась бойня, которая длилась полчаса. Повстанцам удалось прорваться в арсенал, подорвать штаб-квартиру, сжечь несколько казарм, мастерских и прорвать ограду, но их начали расстреливать со стен и сторожевых постов. У самих повстанцев быстро закончились патроны.

Из 840 заключенных убежать удалось 400-м. Около 350 участников погибли под пулями на месте - с ними и все организаторы восстания. Вскоре нацисты объявили массовую охоту на беглецов. Войну пережили около 70 из них. Сам лагерь приказали ликвидировать, после чего землю засеяли люпином, а места массовых захоронений годами привлекали внимание мародеров и золотоискателей.

19 апреля 1943 года, в ночь на еврейский праздник Пасхи, в Варшавском гетто началась вооруженная борьба бойцов еврейского подполья против нацистов. Восстание было первой вооруженной акцией такого большого масштаба, осуществленного польскими подпольными организациями против немцев, а также первым городским восстанием в оккупированной нацистами Европе.

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Дата
02
августа

Объявили охоту на сбежавших узников

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