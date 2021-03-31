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четверг, 01 апреля 2021 08:21

Объявил бойкот бизнеса евреев

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Объявил бойкот бизнеса евреев
Граждане Германии бойкотировали еврейские организации и предприятия в 1933-м. Фото: collections.ushmm.org

Канцлер Германии Адольф Гитлер 1 апреля 1933-го призвал бойкотировать предприятия евреев как возмездие за "заговор против Германии евреев всего мира".

Как только нацисты пришли к власти, стали призывать всех граждан Германии бойкотировать еврейские организации и предприятия. Началась длительная кампания по пропаганде. Рядом с магазинами и предприятиями, которые принадлежали евреям, дежурили члены "штурмовых отрядов" нацистской милиции. Вышел закон о восстановлении профессионального чиновничества.

Первые законы предписывали освобождать евреев из государственных должностей, удалять их из судебной системы и здравоохранения, запретить службу в армии. По всему Рейху шли публичные церемонии сжигания книг, авторами которых были евреи.

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В сентябре 1935-го вышли "нюрнбергские законы", которые запрещали браки и внебрачные отношения между "жидами" и "арийцами". В январе 1937-го рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер впервые публично призывал к очищению Германии от евреев. В концлагеря отправлены евреи, приговорены к тюремному заключению на срок более месяца.

Польский еврей Гершель Грюншпан убил в Париже немецкого дипломата, что привело к "хрустальной ночи". По всей Германии прошли беспорядки. Осквернено много синагог, разграблены и сожжены еврейские магазины, убиты почти сотню евреев и многие ранены. В самой Германии и Австрии арестован 31,5 тыс евреев брошены в лагеря. Начался Холокост - массовое уничтожение народа фашистами.

27 февраля 1933-го в Берлине произошел поджог Рейхстага, который на следующий день дал основания президенту Паулю фон Гинденбург подписать "Распоряжение о защите немецкого государства и народа". Канцлер Адольф Гитлер получил дополнительные полномочия.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
01
апреля

Объявил бойкот бизнеса евреев

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