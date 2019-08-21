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среда, 21 августа 2019 14:35

О чем украинцы должны вспомнить в День Независимости

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О чем украинцы должны вспомнить в День Независимости
Украина восстановила независимость 24 августа 1991-го Фото: 5.ua

Украина будет отмечать День Независимости 24 августа. 28 лет назад распался СССР и вместе с ним коммунистическая тоталитарная машина.

Украинский институт национальной памяти напоминает об этапах украинского государственного строения и цену, которую украинцы заплатили ради государственности.

В основу концепции мероприятий ко Дню Независимости заложена идея непрерывности и преемственности тысячелетних государственных традиций Украины, понимание того, что 24 августа 1991 года на самом деле произошло восстановление государственной независимости Украины, а не ее первое приобретение. Событие стало логическим завершением украинского государственного строения.

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Украина унаследовала из разных периодов истории различные основные признаки государства:

от Руси:

• цивилизационный выбор, который определился с принятием христианства в 988 году;
• трезубец, родовой знак Рюриковичей, который стал государственный гербом современной Украины;
• Киев - столицу, политический и культурный центр украинских земель в течение более тысячи лет;
• гривну - название денежной единицы;
• название Украины, которое впервые упоминается в 1187 году;

от Галицко-Волынского государства:

• сине-желтые цвета национального флага;
• утверждение европейского вектора развития;

от Великого Княжества Литовского:

• европейскую традицию городского самоуправления - магдебургское право;
• Пересопницкое Евангелие - выдающийся рукописный памятник, на котором присягают президенты Украины;

от казачества:

• республиканские традиции народовластия и понимание свободы;
• военные традиции, которые легли в основу вооруженных сил Украинской Народной Республики и позднего украинского освободительного движения;
• одну из первых европейских конституций нового времени, составленную Филиппом Орликом 1710;

от украинской государственности начала ХХ века (УНР, ЗУНР, Украинская Держава Павла Скоропадского):

• демократические принципы государственного строительства;
• первый парламент, в который преобразовалась Центральная Рада, созданная в марте 1917 года;
• первое правительство, которым стал Генеральный Секретариат Центральной Рады с июня 1917-го;
• государственные символы: герб, гимн "Ще не вмерла Украина", флаг;
• соборность - объединение украинских земель в едином независимом государстве;
• Украинскую Академию Наук, основанная Павлом Скоропадским в ноябре 1918 года;

от Украинской Советской Социалистической Республики:

• статус основателя Организации Объединенных Наций;
• административно-территориальное устройство.

В 2013-2014 годах во время Революции достоинства украинцы отстояли европейский путь развития и показали готовность бороться за него как за самостоятельное право выбора и свободы. Украина остановила вторжение российской регулярной армии и сохранила государственность.

Декларацию о государственном суверенитете Украины приняла Верховная Рада УССР 16 июля 1990-го. До этого документ обсуждали на XXVIII съезде Коммунистической партии Украины, где приняли соответствующую резолюцию. Декларация заложила основу для построения независимой Украины.

За каждое положение декларации проходили словесные бои в сессионном зале парламента. Однако события, которые всколыхнули Советский Союз, указывали на неизбежность изменений. Коммунисты, которые составляли большинство в Раде, пошли на уступки демократическим силам. 11 июля 1990-го 244 голосами приняли I раздел Декларации о "Самоопределение украинской нации". Решающие события произошли 16 июля, когда 355 депутатов проголосовали за принятие исторического документа.

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