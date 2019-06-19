О чем писало ведущее иллюстрированное издание Англии - подборка фото

В сети опубликовали обложки иллюстрированной газеты The Sphere - "Сфера". Газета пользовалась популярностью в начале XX в.

Ее выдавали в Лондоне с 1900-го года. Именно тогда была в разгаре англо-бурская война. The Sphere хотела заполнить собой нишу иллюстрированных изданий. Тогда на них был огромный спрос. Основана газета журналистом Клементом Шортером. В ней публиковали как новости Великобритании, так и мира. Одной из целевых аудиторий The Sphere были англичане, которые жили в колониях, об этом сообщают Хроники Прекрасной Эпохи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как рекламировали товары в львовской газете межвоенного периода - подборка

12 января 1879 года наступление британских войск под командованием генерал-лейтенанта Фредерика Аугустуса на Зулуленд стало началом Англо-зулусской войны, которая длилась семь месяцев и привела к аннексии Зулуленда и его присоединению к южно-африканской республике Наталь.

Как буры (или африканеры), потомки голландских поселенцев, так и зулусы начали колонизировать юг Африки в 17 веке - буры сначала осваивали территории на юге, в районе мыса Доброй Надежды, а зулусы пришли с севера и поселились вдоль реки Тугела.