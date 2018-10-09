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вторник, 09 октября 2018 21:10

Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
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Советский Союз когда-то был мощной и великой страной, но все империи заканчивают свое существование.

Есть много причин распада СССР - авторитарность государства, моноцентризм принятия решений, неспособность государства удовлетворять запросы населения, постоянное отставание в уровне жизни от развитых стран.

Советский Союз прекратил свое существование 26 декабря 1991 года. Предлагаем посмотреть подборку фото о том, как СССР доживал свои последние дни.

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Показали последние дни существования СССР. Фото: Bigpicture
Показали последние дни существования СССР. Фото: Bigpicture
Показали последние дни существования СССР. Фото: Bigpicture
Показали последние дни существования СССР. Фото: Bigpicture
Показали последние дни существования СССР. Фото: Bigpicture

Известный сербский фотограф Буги создал необычный портрет российской столицы. Художник снимал футбольных фанатов, маргинальных личностей, спортсменов, кавказцев и простых людей на фоне архитектуры советской эпохи. Этим фотограф показал настоящую Россию и людей.

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