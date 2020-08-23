Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне

Александр Зинченко считает, что независимость - это иммунитет. Фото: "Дух и литера"

Независимость - это возможность делать все для защиты украинский. Украина без независимости имела и Голодомор, и большое количество жертв во время Второй мировой войны. Тогда украинский часто использовали как пушечное мясо. Независимость - это иммунитет, считает историк Александр Зинченко.

"В 1991 году мне было 14 лет. Я очень хорошо помню понедельник 19 августа, когда объявили о создании ГКЧП, - говорит он. - В тот день я должен был ехать к бабушке в пригород Харькова. Мама утром сказала, что у нас новый президент. Я не мог понять, что случилось с Горбачевым.

Был активным пионером, приехал к бабушке, но сразу вернусь в город. В Харькове хотел купить некоторые газеты. Далеко не все издания в тот день доехали. Подошел к магазинчику Союзпечати на центральной улице Сумской. Спросил у продавщицы "А что, еще демократическая пресса какая-то осталась?" Надо было видеть, какими глазами взрослые с очереди на меня посмотрели.

Дома слушал ВВС и "Радио Свобода". Пытался понять, что происходит. 21 августа слышу по государственному радио "Маяк", ГКЧП в полном составе выехал в аэропорт Шереметьево. Было понятно, что путч провалился. Я со спокойной душой вернулся к бабушке.

О том, что Украина объявила независимость я узнал значительно позже. Друзья, которые были в Харькове, участвовали в мероприятиях. Кто-то уехал в Киев. Теперь я, как историк, стараюсь наверстать для себя все то, что я пропустил ".

Украина и Кравчук переиграли и Москву, и Вашингтон. Очень много на постсоветском пространстве убеждены, что это американцы развалили Союз. На самом деле, его развалили украинцы. Такое мнение при встрече с историком выразил белорусский политик Станислав Шушкевич.

"Первый состав украинского парламента несколько раз ломал логику Кремля и Вашингтона. Декларацию о государственном суверенитете 19 июля 1990-го поддерживали ребята, которые в октябре того года вышли на Революцию на граните. Они категорически требовали не принимать участия в создании ни одного нового союзного договора. Это было имплементировано в решение Верховной Рады в июне 1991 года. Совет заявил, что не будет участвовать в создании нового союзного соглашения, потому что нужно больше времени для консультаций и выработки вариантов.

На демократическом конгрессе в Харькове выработали идею содружества государств, которая должна была заменить Советский Союз. В Москве это не всем понравилось. Решение Верховной Рады привели к тому, что в Москве активизировались более консервативные среды. Они и образовали ГКЧП. Его участники пытались сорвать подписание нового союзного договора.

Была общая позиция и Горбачева, и Ельцина, и путчистов, что без Украины СССР существовать не может. Верховная Рада руками коммунистов подписала Акт провозглашения независимости. Народный совет навязал правильный порядок дня для всех депутатов. А через несколько дней президиум запретил Коммунистическую партию Украины", - объясняет Александр Зинченко.

Независимость дала рост качества жизни. Начиная от качества туалетов.

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"Я помню уборные в Харьковском цирке. В детстве боялся, что меня затянет в дыру. Молодое поколение этого уже не помнит. Мы немножко навели порядок не только в сортирах, но и в головах. И это огромное преимущество.

В 1991 году над СССР висел призрак массового голода. Большинство зерна Союз не производил а закупал. Он построил столь неэффективной системы сельского хозяйства, не мог накормить собственный народ. Пока нефтедолларов хватало, то можно было покупать зерно в Канаде и США.

Когда в 1985-м обвалились цены на нефть, СССР не смог наверстать за счет увеличения объемов добычи. Это привело к потребительскому кризису. Тогда даже помощник президента Анатолий Черняев не мог купить хлеб в Москве. Это февраль 1991 года. Хлеба просто не было.

Комик Евгений Петросян тогда еще шутил, что в Париже все фотографировались на фоне Сены и эти фотографии никому не были интересны. А он сфотографировался на фоне мясной лавки где вывесили 50 сортов колбасы. И это фото просили показать по несколько раз. А теперь зайдите в любой украинский супермаркет и вы увидите 50 сортов колбасы и больше. Советскому человеку не могло такое и присниться", - говорит историк.

Достижением периода независимости является более эффективная система сельского хозяйства. В советское время урожайность была от 16 до 24 ц с гектара. За 40 ц с гектара давали орден. Сейчас за 40 центнеров с гектара выгоняют с работы. По социологическим исследованиям 2018 года украинцы стали меньше всего бояться голода. Это потому, что построили экономику, более эффективную, чем в 1991 году.

"Говоря за период независимости, я горжусь событиями, когда проактивное меньшинство навязывало пассивному большинству правильный порядок дня. Это Революция на граните 1990, это Оранжевая революция 2004 года и Революция Достоинства. Это события, за которые абсолютно не стыдно", - подытожил Александр Зинченко.

16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской PCP принял Декларацию о государственном суверенитете Украины и постановление "О Дне провозглашения независимости Украины". В следующем году внесли изменения в Кодекс законов о труде, в результате чего в списке праздничных дней появилась запись: "16 июля - День независимости Украины". Его отпраздновали только раз - в июле 1991 года. 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря подтвердил народ на Всеукраинском референдуме. Возникла необходимость изменить дату празднования Дня независимости Украины. 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины", которым установила дату 24 августа.