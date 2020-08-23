Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это свобода каждого человека
Независимость - это свобода каждого человека
Просмотров: 81
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Просмотров: 252
Независимость - это закаленная в боях армия
Независимость - это закаленная в боях армия
Просмотров: 540
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 99
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 252
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 270
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 189
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 387
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6120
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
1 Просмотров: 414
Фото
Все фото
6
10
21
12
5
Нашли старинную бутылку с жалобами украинцев на власть
Нашли старинную бутылку с жалобами украинцев на власть
Составили топ-10 уничтоженных сооружений Киева
Составили топ-10 уничтоженных сооружений Киева
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
Видео
Все видео
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Правительство УНР передало полномочия президенту Украины
Правительство УНР передало полномочия президенту Украины
Крестьяне подняли восстание
Крестьяне подняли восстание
Преображение Господнее: как правильно провести день
Преображение Господнее: как правильно провести день
Показали уникальное зеркало, найденное в древнем захоронении
Показали уникальное зеркало, найденное в древнем захоронении
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6120
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 2124
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2574
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1575
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1827
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 27
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
воскресенье, 23 августа 2020 17:00

Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне

  Комментировать
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
Александр Зинченко считает, что независимость - это иммунитет. Фото: "Дух и литера"

Независимость - это возможность делать все для защиты украинский. Украина без независимости имела и Голодомор, и большое количество жертв во время Второй мировой войны. Тогда украинский часто использовали как пушечное мясо. Независимость - это иммунитет, считает историк Александр Зинченко.

"В 1991 году мне было 14 лет. Я очень хорошо помню понедельник 19 августа, когда объявили о создании ГКЧП, - говорит он. - В тот день я должен был ехать к бабушке в пригород Харькова. Мама утром сказала, что у нас новый президент. Я не мог понять, что случилось с Горбачевым.

Был активным пионером, приехал к бабушке, но сразу вернусь в город. В Харькове хотел купить некоторые газеты. Далеко не все издания в тот день доехали. Подошел к магазинчику Союзпечати на центральной улице Сумской. Спросил у продавщицы "А что, еще демократическая пресса какая-то осталась?" Надо было видеть, какими глазами взрослые с очереди на меня посмотрели.

Дома слушал ВВС и "Радио Свобода". Пытался понять, что происходит. 21 августа слышу по государственному радио "Маяк", ГКЧП в полном составе выехал в аэропорт Шереметьево. Было понятно, что путч провалился. Я со спокойной душой вернулся к бабушке.

О том, что Украина объявила независимость я узнал значительно позже. Друзья, которые были в Харькове, участвовали в мероприятиях. Кто-то уехал в Киев. Теперь я, как историк, стараюсь наверстать для себя все то, что я пропустил ".

Украина и Кравчук переиграли и Москву, и Вашингтон. Очень много на постсоветском пространстве убеждены, что это американцы развалили Союз. На самом деле, его развалили украинцы. Такое мнение при встрече с историком выразил белорусский политик Станислав Шушкевич.

"Первый состав украинского парламента несколько раз ломал логику Кремля и Вашингтона. Декларацию о государственном суверенитете 19 июля 1990-го поддерживали ребята, которые в октябре того года вышли на Революцию на граните. Они категорически требовали не принимать участия в создании ни одного нового союзного договора. Это было имплементировано в решение Верховной Рады в июне 1991 года. Совет заявил, что не будет участвовать в создании нового союзного соглашения, потому что нужно больше времени для консультаций и выработки вариантов.

На демократическом конгрессе в Харькове выработали идею содружества государств, которая должна была заменить Советский Союз. В Москве это не всем понравилось. Решение Верховной Рады привели к тому, что в Москве активизировались более консервативные среды. Они и образовали ГКЧП. Его участники пытались сорвать подписание нового союзного договора.

Была общая позиция и Горбачева, и Ельцина, и путчистов, что без Украины СССР существовать не может. Верховная Рада руками коммунистов подписала Акт провозглашения независимости. Народный совет навязал правильный порядок дня для всех депутатов. А через несколько дней президиум запретил Коммунистическую партию Украины", - объясняет Александр Зинченко.

Независимость дала рост качества жизни. Начиная от качества туалетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Независимость - это понимание смысла существования народа

"Я помню уборные в Харьковском цирке. В детстве боялся, что меня затянет в дыру. Молодое поколение этого уже не помнит. Мы немножко навели порядок не только в сортирах, но и в головах. И это огромное преимущество.

В 1991 году над СССР висел призрак массового голода. Большинство зерна Союз не производил а закупал. Он построил столь неэффективной системы сельского хозяйства, не мог накормить собственный народ. Пока нефтедолларов хватало, то можно было покупать зерно в Канаде и США.

Когда в 1985-м обвалились цены на нефть, СССР не смог наверстать за счет увеличения объемов добычи. Это привело к потребительскому кризису. Тогда даже помощник президента Анатолий Черняев не мог купить хлеб в Москве. Это февраль 1991 года. Хлеба просто не было.

Комик Евгений Петросян тогда еще шутил, что в Париже все фотографировались на фоне Сены и эти фотографии никому не были интересны. А он сфотографировался на фоне мясной лавки где вывесили 50 сортов колбасы. И это фото просили показать по несколько раз. А теперь зайдите в любой украинский супермаркет и вы увидите 50 сортов колбасы и больше. Советскому человеку не могло такое и присниться", - говорит историк.

Достижением периода независимости является более эффективная система сельского хозяйства. В советское время урожайность была от 16 до 24 ц с гектара. За 40 ц с гектара давали орден. Сейчас за 40 центнеров с гектара выгоняют с работы. По социологическим исследованиям 2018 года украинцы стали меньше всего бояться голода. Это потому, что построили экономику, более эффективную, чем в 1991 году.

"Говоря за период независимости, я горжусь событиями, когда проактивное меньшинство навязывало пассивному большинству правильный порядок дня. Это Революция на граните 1990, это Оранжевая революция 2004 года и Революция Достоинства. Это события, за которые абсолютно не стыдно", - подытожил Александр Зинченко.

16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской PCP принял Декларацию о государственном суверенитете Украины и постановление "О Дне провозглашения независимости Украины". В следующем году внесли изменения в Кодекс законов о труде, в результате чего в списке праздничных дней появилась запись: "16 июля - День независимости Украины". Его отпраздновали только раз - в июле 1991 года.

24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря подтвердил народ на Всеукраинском референдуме. Возникла необходимость изменить дату празднования Дня независимости Украины. 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины", которым установила дату 24 августа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
августа

С гетмана Мазепы сняли анафему

"Балтийский путь" внесли в Книгу рекордов Гиннеса

Самое читаемое
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 31069
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 26532
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
 Просмотров: 6183
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским &quot;Днепр&quot; – мэр Филатов
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским "Днепр" – мэр Филатов Просмотров: 5994
В Киеве попрощались с отцом Марины Порошенко
В Киеве попрощались с отцом Марины Порошенко
8
 Просмотров: 4779
История
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
 Просмотров: 504
С гетмана Мазепы сняли анафему
С гетмана Мазепы сняли анафему
 Просмотров: 630
"Балтийский путь" внесли в Книгу рекордов Гиннеса
"Балтийский путь" внесли в Книгу рекордов Гиннеса
 Просмотров: 324
Средневековое захоронение приняли за братскую могилу Второй мировой
Средневековое захоронение приняли за братскую могилу Второй мировой Просмотров: 396
Правительство УНР передало полномочия президенту Украины
Правительство УНР передало полномочия президенту Украины
 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
7
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
7
На месте Лукашенко я бы провел новые выборы - Зеленский
4
Будьте серьезнее, иначе произойдет как в Италии - Зеленский обратился к украинцам
3
Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры
2
Лукашенко разрешил военным без предупреждения отвечать на внешнюю агрессию
Голосов: 2700
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua