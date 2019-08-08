Невиданных размеров - нашли древний якорь, вырезанный из камня

Археологи нашли самый большой якорь античной эпохи на дне Эгейского моря недалеко от острова Левит, Греция. Его обнаружили на месте 5-ти затонувших кораблей.
Корабли-триеры использовали для перевозки потребительских товаров, таких как вино и масло. Об этом свидетельствует значительное количество разбитых глиняных амфор. На одном из кораблей установили большой якорь.
Его нашли на глубине 45 м. Находка датируется VI в. до н.э. и весит 400 кг. Считают, что его использовали на корабле колоссальных размеров. Исследователи подчеркивают, что это самый большой каменный якорь архаического периода, который когда-либо находили в Эгейском море, сообщает Ancien Origins.
К сожалению, корпус самого корабля не сохранился.
"Древесина не выживает веками на дне моря, если не будет закопана в грязь, без кислорода для разложения. Именно поэтому водолазы документируют множество грязных куч потерянного груза - в основном амфоры", - отметил археолог Джордж Кутсуфлакис.
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Остатки римского торгового судна после кораблекрушения обнаружили дайверы на побережье города Протараса на Кипре. Это первая находка древнеримского корабля, найденная в прибрежных водах острова.
Курортный город Протарас славится дайвингом и считается одним из лучших мест для дайвинга в восточном Средиземноморье. Затонувший корабль обнаружили профессиональные дайверы - добровольцы из Лаборатории морских археологических исследований Кипрского университета.
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