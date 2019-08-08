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четверг, 08 августа 2019 17:30

Невиданных размеров - нашли древний якорь, вырезанный из камня

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Автор: ancient-origins.net
  Огромный каменный якорь VI в. до н.э. поднимают со дна Эгейского моря
Огромный каменный якорь VI в. до н.э. поднимают со дна Эгейского моря

Археологи нашли самый большой якорь античной эпохи на дне Эгейского моря недалеко от острова Левит, Греция. Его обнаружили на месте 5-ти затонувших кораблей.

Корабли-триеры использовали для перевозки потребительских товаров, таких как вино и масло. Об этом свидетельствует значительное количество разбитых глиняных амфор. На одном из кораблей установили большой якорь.

Его нашли на глубине 45 м. Находка датируется VI в. до н.э. и весит 400 кг. Считают, что его использовали на корабле колоссальных размеров. Исследователи подчеркивают, что это самый большой каменный якорь архаического периода, который когда-либо находили в Эгейском море, сообщает Ancien Origins.

К сожалению, корпус самого корабля не сохранился.

"Древесина не выживает веками на дне моря, если не будет закопана в грязь, без кислорода для разложения. Именно поэтому водолазы документируют множество грязных куч потерянного груза - в основном амфоры", - отметил археолог Джордж Кутсуфлакис.

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Автор: ancient-origins.net
  Древние амфоры, которые поднимают с морского дна - это все что остается от античных затонувших кораблей.
Древние амфоры, которые поднимают с морского дна - это все что остается от античных затонувших кораблей.

Автор: ancient-origins.net
  Древние амфоры, которые поднимают с морского дна - это все что остается от античных затонувших кораблей.
Древние амфоры, которые поднимают с морского дна - это все что остается от античных затонувших кораблей.

Остатки римского торгового судна после кораблекрушения обнаружили дайверы на побережье города Протараса на Кипре. Это первая находка древнеримского корабля, найденная в прибрежных водах острова.

Курортный город Протарас славится дайвингом и считается одним из лучших мест для дайвинга в восточном Средиземноморье. Затонувший корабль обнаружили профессиональные дайверы - добровольцы из Лаборатории морских археологических исследований Кипрского университета.

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Дата
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