Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых

В сети появились редкие снимки знати 1903 года. Их сделали во время бала-маскарада посвященного 209-летию правления Романовых.
Праздник устроила семья императора Николая II в Зимнем дворце Петербурга, пишет cameralabs.org.
На бал пригласили 390 гостей. Все были одеты в старинные наряды XVII века: придворные дамы - в сарафанах и кокошниках, кавалеры - в костюмах бояр, стрельцов, сокольничих. Платья украшали драгоценными камнями, бриллиантами, жемчугом и мехом. Они стояли целое состояние.
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Празднование продолжалось два дня. В первый - пировали и танцевали, а во второй прошел маскарад. Император называл балл шагом к возрождению обрядов и традиций московского двора.
Мероприятие снимали лучшие фотомастера того времени. Фотографии раздали гостям.
В интернете опубликовали фото из имения Лянцкоронских в городе Раздел Николаевского района Львовской области. В государственном архиве Австрии обнаружили фото с начала ХХ века. Тогда в имении жил граф Кароль Лянцкоронский.
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