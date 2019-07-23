Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых

Фото: Flickr Klimbims

В сети появились редкие снимки знати 1903 года. Их сделали во время бала-маскарада посвященного 209-летию правления Романовых.

Праздник устроила семья императора Николая II в Зимнем дворце Петербурга, пишет cameralabs.org.

На бал пригласили 390 гостей. Все были одеты в старинные наряды XVII века: придворные дамы - в сарафанах и кокошниках, кавалеры - в костюмах бояр, стрельцов, сокольничих. Платья украшали драгоценными камнями, бриллиантами, жемчугом и мехом. Они стояли целое состояние.

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Празднование продолжалось два дня. В первый - пировали и танцевали, а во второй прошел маскарад. Император называл балл шагом к возрождению обрядов и традиций московского двора.

Мероприятие снимали лучшие фотомастера того времени. Фотографии раздали гостям.

В интернете опубликовали фото из имения Лянцкоронских в городе Раздел Николаевского района Львовской области. В государственном архиве Австрии обнаружили фото с начала ХХ века. Тогда в имении жил граф Кароль Лянцкоронский.