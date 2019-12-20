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воскресенье, 22 декабря 2019 08:21

Немец облучил руку жены

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Немец облучил руку жены
Вильгельм Рентген открыл рентгеновское излучение. Фото: ilyichsteel.at.ua

Немецкий физик Вильгельм Рентген облучил руку своей жены "Х-лучами" 22 декабря 1895 года. Получил один из первых в мире рентгеновский снимок Ученый получил Нобелевскую премию в области физики. Впоследствии науку, изучающую влияние рентгеновских лучей на организм, назвали рентгенологией.

Вильгельм Рентген открыл рентгеновское излучение 8 ноября 1895 года. Ученый заметил в темноте зеленоватое свечение, флюоресценцию, исходившей от экрана, покрытого кристаллами платино-синеродистого бария. Кристаллы отреагировали на воздействие на них расположенной неподалеку электровакуумной (круксовой) трубки, которая в тот момент находилась под высоким напряжением.

При отключении тока свечения экрана прекращалось, а при повторном включении снова возобновлялось. Рентген предположил, что при прохождении через нее электрического тока трубка выпускает какие-то невидимые лучи. Эти неизвестные лучи Рентген назвал X-лучами.

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Он сделал первую рентгенограмму руки его жены Берты Рентген. После того как женщина увидела рентгеновский снимок своей руки, она была настолько поражена, что воскликнула: "Я видела свою смерть". Открытие рентгеновских лучей вызвало широкий резонанс среди ученых всего мира.

Наиболее ценным практическим свойством рентгеновского излучения было применение в науке и медицине. В 1901 году Вильгельм Рентген был удостоен за свое открытие первой Нобелевской премии в области физики.

27 ноября 1895 в Шведско-норвежском клубе в Париже изобретатель динамита, миллионер Альфред Нобель подписал свое завещание, по которому большую часть своего состояния передавал на учреждение специальной премии. Фонд Нобелевской премии составил 31,6 млн шведских крон.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
22
декабря

Немец облучил руку жены

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