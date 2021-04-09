Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев

Повстанцы на несколько суток овладели пригородом Киева Фото: facebook.com/TheDayNewspaper

9 апреля 1919 года крестьяне окрестных сел Киева подняли большое антибольшевистское восстание, вошедшее в историю как Куреневское.

К восстанию привела большевистская политика продразверстки - насильственного изъятия продовольствия. Крестьяне формировали боевые отряды, расправлялись с красноармейцами и комиссарами. Наладили контакты с отрядами атаманов Илька Струка, Евсея Гончара и Зеленого. Те также расправлялись с большевиками и взяли руководство над восстанием.

Объединившись в Старопетровке и Новопетровке повстанцы отбили большевистское наступление на поселения. Тогда под лозунгами "Долой комиссаров из Украины!" сами начали наступление на Киев. Захватив Приорку и Куренёвку, получили поддержку от горожан и рабочих заводов. Призвали бить коммунистов и устанавливать настоящую советскую власть - такую, какой ее понимали из большевистских лозунгов 1917-1918 годов.

Повстанцы захватили Житний рынок и городской телеграф, Государственный банк. На балконе городской думы вывесили украинский флаг. Попытались переманить военный гарнизон Киева на свою сторону, но командование того отказалось.

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10 апреля руководители повстанцев в ультимативной форме потребовали от большевистской власти сдачи города. Ультиматум проигнорировали, ведь получили значительные подкрепления из Харькова или из Москвы.

Решающий бой между повстанцами и советскими частями произошел в районе Житнего рынка. Первые устали от сражений, не имели достаточно боеприпасов - потому отступили и рассеялись по городу и селам.

Куреневское восстания способствовало армии УНР. Ведь большевистские структуры столицы временно прекратили деятельность, а атаманы лояльные УНР продолжали контролировать уезды вокруг Киева.

Со времени восстания большевики старались не допускать объединений атаманских отрядов и ликвидировать их по одному. Отдельных участников Куренёвского восстания искали и находили до начала сталинского Большого террора. Затем многих казнили.

Трипольский атаман Даниил Терпило "Зеленый" отменил Переяславский договор с Московией 15 июля 1919 года. Зачитал соответствующий манифест в центре Переяслава перед казаками, жителями и духовенством. В России Переяславская рада, созванная гетманом Богданом Хмельницким в 1654-м, всегда трактовалась как "воссоединение" Украины с Россией. Но кровавые события революции 1917-1921 годов в очередной раз показали истинную сущность этого "воссоединения".