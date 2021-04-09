Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев

 
Ексклюзивы
1/5
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 594
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 1728
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1773
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 531
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 657
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 900
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1206
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1845
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 261
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 315
Фото
Все фото
23
18
6
12
3
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Как выглядел Святошин 120 лет назад - подборка открыток
Как выглядел Святошин 120 лет назад - подборка открыток
Как выглядел в древности замок, который превратили на психбольницу
Как выглядел в древности замок, который превратили на психбольницу
Рыцарь из Запорожья. Как украинец Станислав Гордон стал международным экспертом по историческому фехтованию
Рыцарь из Запорожья. Как украинец Станислав Гордон стал международным экспертом по историческому фехтованию
Видео
Все видео
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Террористы захватили Донецк
Террористы захватили Донецк
Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Показали военный корабль, лежащий на глубине 6,5 км
Показали военный корабль, лежащий на глубине 6,5 км
Интервью
1/5
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 504
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 387
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 261
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1791
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
Просмотров: 513
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
пятница, 09 апреля 2021 12:43

Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев

  Комментировать
Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев
Повстанцы на несколько суток овладели пригородом Киева Фото: facebook.com/TheDayNewspaper

9 апреля 1919 года крестьяне окрестных сел Киева подняли большое антибольшевистское восстание, вошедшее в историю как Куреневское.

К восстанию привела большевистская политика продразверстки - насильственного изъятия продовольствия. Крестьяне формировали боевые отряды, расправлялись с красноармейцами и комиссарами. Наладили контакты с отрядами атаманов Илька Струка, Евсея Гончара и Зеленого. Те также расправлялись с большевиками и взяли руководство над восстанием.

Объединившись в Старопетровке и Новопетровке повстанцы отбили большевистское наступление на поселения. Тогда под лозунгами "Долой комиссаров из Украины!" сами начали наступление на Киев. Захватив Приорку и Куренёвку, получили поддержку от горожан и рабочих заводов. Призвали бить коммунистов и устанавливать настоящую советскую власть - такую, какой ее понимали из большевистских лозунгов 1917-1918 годов.

Повстанцы захватили Житний рынок и городской телеграф, Государственный банк. На балконе городской думы вывесили украинский флаг. Попытались переманить военный гарнизон Киева на свою сторону, но командование того отказалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Общее состояние советской власти в Украине такое, что приходится удивляться, на чем она держится"

10 апреля руководители повстанцев в ультимативной форме потребовали от большевистской власти сдачи города. Ультиматум проигнорировали, ведь получили значительные подкрепления из Харькова или из Москвы.

Решающий бой между повстанцами и советскими частями произошел в районе Житнего рынка. Первые устали от сражений, не имели достаточно боеприпасов - потому отступили и рассеялись по городу и селам.

Куреневское восстания способствовало армии УНР. Ведь большевистские структуры столицы временно прекратили деятельность, а атаманы лояльные УНР продолжали контролировать уезды вокруг Киева.

Со времени восстания большевики старались не допускать объединений атаманских отрядов и ликвидировать их по одному. Отдельных участников Куренёвского восстания искали и находили до начала сталинского Большого террора. Затем многих казнили.

Трипольский атаман Даниил Терпило "Зеленый" отменил Переяславский договор с Московией 15 июля 1919 года. Зачитал соответствующий манифест в центре Переяслава перед казаками, жителями и духовенством.

В России Переяславская рада, созванная гетманом Богданом Хмельницким в 1654-м, всегда трактовалась как "воссоединение" Украины с Россией. Но кровавые события революции 1917-1921 годов в очередной раз показали истинную сущность этого "воссоединения".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
апреля

Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев

Приняли закон относительно борцов за независимость

Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 5 Просмотров: 30979
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 21790
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 17083
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 14166
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
4
 Просмотров: 7083
История
Приняли закон относительно борцов за независимость
Приняли закон относительно борцов за независимость
 Просмотров: 144
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
23
 Просмотров: 423
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
 Просмотров: 513
Раскрыли подробности погребения епископа с эмбрионом
Раскрыли подробности погребения епископа с эмбрионом Просмотров: 621
Начали работу над фильмом о художнике-стрельце
Начали работу над фильмом о художнике-стрельце Просмотров: 81
Больше всего комментируют
5
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
2
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Если жена председателя СБУ имеет российский паспорт - это угроза нацбезопасности - секретарь СНБО
1
Украинская транспортная система через 9 лет осуществит прорыв: правительство обязалось перед ЕС
Голосов: 404
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть