Не тот Вифлеем. Археологи доказывают, что Иисус Христос родился в другом месте

Место рождения Иисуса Христа могут пересмотреть Иллюстрация: pixabay

Израильский археолог Авирам Ошри заявил, что Иисус Христос родился не в Вифлееме, области Иудея, а в маленьком одноименном селе в районе Галилеи. Над развитием гипотезы работает с 2005 года.

Он утверждает, что поселок в Галилее населяли евреи, и это подтверждают археологические остатки каменных сосудов, использовавшихся только евреями и только во времена Иисуса, сообщает издание Express.

Библия рассказывает историю рождения Иисуса Христа в городе Вифлеем через евангелие от Луки и Матфея. История ложится в основу христианского праздника Рождества, а множество последователей совершают паломничество в те места. Считается, что базилика Рождества Христова на Западном берегу Иордана стоит над местом, где Мария родила Сына Божия.

Однако, Ошри вместе с другими археологами нашли артефакты, доказывающие, что через несколько веков после рождения Иисуса община поселка в Галилеи стала христианской и заложила большую украшенную церковь. По словам ученого, это является серьезным свидетельством того, что именно этот поселок признавали местом рождения Христа. А Дева Мария могла ехать беременной на ослице из Назарета Галилейского в Вифлеем Галилейский, располагавшийся всего в 7 км от Назарета, а не в 150 км, как Вифлеем Иудейский.

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На руку этой гипотезе играет и отсуствие свидетельств о заселении Вифлеема Иудейского в I в. н.э. Раннее христианство начало обращать внимание на него только IV в. н.э., когда римский император Константин Великий провозгласил христианство официальной государственной религией.

Согласно тексту Ветхого Завета, Вифлеем Иудейский был городом Давида, где должен был родиться будущий Мессия. Поэтому первые христиане и избрали его местом рождения Иисуса.

Несмотря на эти аргументы, теория подвергается значительной критике. Историки отмечают, что Новый Завет писали люди, которые знали Иисуса и Марию, и писали его за 2 тыс. лет до предположений Ошри. Также нет ни одного древнего христианского источника, который сообщал бы о рождении Христа где бы то нибыло, кроме Вифлеема Иудейского.

Археолог из британского Редингского университета Кен Дарк считает, что нашел дом, в котором провел детские годы Иисус Христос. 2000-летнее сооружение раскопал под развалинами монастыря сестер-назаретанок. Изучению дома в Назарете Кен Дарк посвятил 14 лет. Установил, что сооружение датируется I в. н. э, а закладывал его искусный мастер. Известно, что отец Иисуса Иосиф был плотником, но в Новом Завете его также называли тектоном - мастером, способным построить дом.