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вторник, 24 ноября 2020 16:30

Нашли руины дома, в котором провел детство Иисус Христос

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Нашли руины дома, в котором провел детство Иисус Христос
Стены дома I в. н.э., раскопанного в Назарете Фото: dailymail.co.uk

Археолог из британского Редингского университета Кен Дарк считает, что нашел дом, в котором провел детские годы Иисус Христос. 2000-летнее сооружение раскопал под развалинами монастыря сестер-назаретанок.

Ученый рассказывает, что впервые на находку наткнулись еще 1880 года монахини, которые проживали в монастыре. Женщины верили, что это дом Святого семейства, ведь опирались на утверждение библейского ученого Виктора Герена. Сестры занимались раскопками до 1930-х годов, но никакого подтверждения предположения так и не нашли. Новые раскопки в течение 1936-1964 годов проводил священник-иезуит Анри Сенес, но потом их забросили, а о месте забыли, сообщает Daily Mail.

Изучению дома в Назарете Кен Дарк посвятил 14 лет. Установил, что сооружение датируется I в. н. э, а закладывал его искусный мастер. Известно, что отец Иисуса Иосиф был плотником, но в Новом Завете его также называли тектоном - мастером, способным построить дом.

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Раскопки показали, что, кроме жилого помещения, дом имел внутренний дворик, кладовую и террасу на крыше, где занимались домашними делами. Лестницу искусно высекли в камне естественной пещеры, а своды той же пещеры частично служили потолком для комнат.

В период распространения христианства, в IV в. в холме, примыкающем к дому, построили пещерную церковь. А в V в. над ней и домом надстроили наземный храм. Сам дом украсили мозаиками. После разрушения на месте церквей построили средневековые храмы, которые впоследствии также погибнут.

Археолог предполагает, что на том месте ранние христиане строили не случайно, вероятно, считали его важным с религиозной точки зрения.

"Конечно, ничто из этого не доказывает, что именно в этом доме более 2 тысяч лет назад Иосиф и Мария воспитывали Иисуса, но эти факты значительно усиливают позицию предположения", - добавил Кен Дарк.

В заповеднике Баниас у подножия горы Хермон на севере Израиля раскопали остатки одной из древнейших христианских церквей. Руины датировали IV в. н. э.

Ранее на месте церкви располагался языческий храм, построенный 20 года до н. э. и посвященный греческому богу Пану, которого считали покровителем пастухов и дикой природы. Ученые рассказали, что строители IV-V в. приспособили его под нужды новой религии. Одну из больших ниш, в которой, возможно, стояла статуя Пана переоборудовали в церковную апсиду. Уже 320-го храм стал важным христианским центром с собственным епископом.

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