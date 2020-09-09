Назвали людей, которые первыми заговорили о Холокосте

Историк Сергей Плохий назвал имена людей, которые первыми заговорили о Холокосте - до того, как вопрос подняли на Западе Фото: zn.ua

Профессор украинской истории в Гарвардском университете Сергей Плохий узнал имена людей, которые первыми рассказали о Холокосте в 1944 году. Ими были американские евреи Альберт Лепавский и Самуил Чавкин. Они доставляли в Украинe самолеты США еще до открытия второго фронта.

"Недавно я наткнулся на архивы с очень интересными документами американо-советского сотрудничества во время войны в Украине. Американские аэродромы в Полтаве, Миргороде и Пирятине были малоизвестной частью истории и вовсе неизвестные людям, причастным к еврейской истории. Многие из тех американцев, которые приехали в Украинe воевать с Гитлером еще до открытия второго фронта, имели еврейское происхождение. Многие из них или их семьи как минимум приехали из Украины, Беларуси, России, Прибалтики. Они знали язык, знали культуру. Я исследовал историю этих людей и добавил в свою книгу под названием "Забуті покидьки Східного фронту", - отметил Плохий выступая на Kyiv Jewish Forum 2020, сообщает "НВ".

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Историк рассказал, что Альберт Лепавский, входил в состав архитекторов операции "Неистовый". Он обнаружил массовое уничтожение евреев, которое происходило на территории оккупированной Германией.

Самуил Чавкин, входил в группу, которая вылетела из Полтавы во Львов осенью 1944 года, чьи личные отчеты были одними из первых свидетельств о Холокосте в Украине, в частности, во Львове.

"Это было еще до того, как о Холокосте узнали на Западе. В то же время, советские офицеры, журналисты, писатели, многие из которых имели еврейское происхождение, знали, что происходит, но им не разрешалось говорить об этом", - заявил Плохий.

Сергей Плохий высказал мнение, что Иосиф Сталин имел способность очаровывать и положительно настраивать к себе людей. Благодаря этому он и стал главой государства и партии в 1920-30-е годы. Использовал это свойство и во время переговоров с лидерами других стран.