Натолкнулись на склеп, который может изменить историю католической церкви

В Риме нашли склеп исключительно для католиков. Фото: theplacement

На территории Ватикана наткнулись на старинное захоронение. Археологи считают, что эта находка позволит открыть новые страницы в истории католической церкви.

Сначала считали, что это подземная базилика. Но полученные в ходе исследования данные позволили предположить, что это склеп. Его скрывали от людей, пишет lenta.ua.

Строение прямоугольной формы предназначена исключительно для католиков. В нем нашли уникальные образы Медеи, Зевса и Пана.

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В венском соборе Святого Стефана исследовали гробницу императора Священной Римской империи Фридриха III (1415 - 1493). Она считалась последней нетронутой в Европе. Внутри, кроме тела монарха, обнаружили корону, скипетр и державу.