Нашли затопленный корабль с дорогим алкоголем на борту

На корабле нашли джин. Фото: "Пятый канал"

На дне Финского залива российские историки нашли старинный корабль с кладом алкоголя.

Исследователи Русского географического общества искали затопленный советский военный корабль. Случайно на глубине около 56 м дайверы нашли парусник XVIII в., сообщает Пятый канал.

Предполагают, что это голландский корабль. На борту были ящики с алкоголем.

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Большая часть продукта растворилась. Но в некоторых бутылках нашлись остатки английского джина. Также нашли личные вещи экипажа и посуду.

Маршрут корабля пока неизвестен. Он мог заходить в порты Германии и Великобритании. Об этом свидетельствует найденный груз.

На дне Черного моря обнаружен советский теплоход "Армения". Его обнаружили Минобороны России и Русское географическое общество. "Армению" затопила немецкая авиация 7 ноября 1941 года.