Нашли затопленный корабль с дорогим алкоголем на борту

 
Ексклюзивы
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 180
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2016
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1089
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18621
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3708
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6903
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 837
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 621
Фото
Все фото
5
15
6
11
15
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли &quot;капсулу времени&quot;
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"
Добывали нефть и танцевали - как жили в Галичине 90 лет назад
Добывали нефть и танцевали - как жили в Галичине 90 лет назад
Показали документы УПА, найденные в бидоне
Показали документы УПА, найденные в бидоне
Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана
Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана
Как городок в Карпатах пережил бои между австрийцами и русскими во время Первой мировой войны - подборка фото
Как городок в Карпатах пережил бои между австрийцами и русскими во время Первой мировой войны - подборка фото
Видео
Все видео
Воры сняли золото и одежду - показали останки из могил состоятельных людей, раскопанных в Днепре
Воры сняли золото и одежду - показали останки из могил состоятельных людей, раскопанных в Днепре
Монеты и амфоры - на юге Украины откопали улицу римского периода
Монеты и амфоры - на юге Украины откопали улицу римского периода
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Интервью
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 180
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 963
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 693
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2016
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6903
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 351
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
пятница, 07 августа 2020 13:29

Нашли затопленный корабль с дорогим алкоголем на борту

  Комментировать
Нашли затопленный корабль с дорогим алкоголем на борту
На корабле нашли джин. Фото: "Пятый канал"

На дне Финского залива российские историки нашли старинный корабль с кладом алкоголя.

Исследователи Русского географического общества искали затопленный советский военный корабль. Случайно на глубине около 56 м дайверы нашли парусник XVIII в., сообщает Пятый канал.

Предполагают, что это голландский корабль. На борту были ящики с алкоголем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из затонувшего корабля достали золотые украшения

Большая часть продукта растворилась. Но в некоторых бутылках нашлись остатки английского джина. Также нашли личные вещи экипажа и посуду.

Маршрут корабля пока неизвестен. Он мог заходить в порты Германии и Великобритании. Об этом свидетельствует найденный груз.

На дне Черного моря обнаружен советский теплоход "Армения". Его обнаружили Минобороны России и Русское географическое общество. "Армению" затопила немецкая авиация 7 ноября 1941 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли затопленный корабль с дорогим алкоголем на борту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Украина и Кубань подписали договор о сотрудничестве

Без права на пищу: генсек подписал смертельный закон

Самое читаемое
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
18
 Просмотров: 8658
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
6
 Просмотров: 8514
&quot;Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал&quot;
"Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал" Просмотров: 7326
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
3
 Просмотров: 5913
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли &quot;капсулу времени&quot;
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"
5
 Просмотров: 5742
История
Украина и Кубань подписали договор о сотрудничестве
Украина и Кубань подписали договор о сотрудничестве
 Просмотров: 153
Аудиозаписи, видеоуроки, ноты, тексты - создали уникальную энциклопедию украинской музыки
Аудиозаписи, видеоуроки, ноты, тексты - создали уникальную энциклопедию украинской музыки Просмотров: 54
Без права на пищу: генсек подписал смертельный закон
Без права на пищу: генсек подписал смертельный закон
 Просмотров: 729
Ученые раскрыли назначения таинственных фигурок, которые изготовили первобытные люди
Ученые раскрыли назначения таинственных фигурок, которые изготовили первобытные люди Просмотров: 540
На месте столицы королевства нашли подземный храм в форме восьмерки
На месте столицы королевства нашли подземный храм в форме восьмерки Просмотров: 288
Больше всего комментируют
13
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
3
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
2
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2
На Коломойского завели дело за "отмывание денег" Приватбанка
2
Зеленский объяснил решение дать должность чиновнику времен Януковича
Голосов: 616
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua