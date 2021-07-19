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понедельник, 19 июля 2021 15:04

Нашли захоронения времен Хазарского каганата

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Нашли захоронения времен Хазарского каганата
На Харьковщине нашли захоронение четырех человек. Фото: "Суспільне"

На территории села Верхний Салтов Волчанского района Харьковской области нашли захоронение времен Хазарского каганата.

Его обнаружили у древнего городища. Это первая за последние 15 лет найденная не разграбленная усыпальница в районе, рассказал "Суспільному" руководитель экспедиции археологов Валерий Скирда.

"Это семейное захоронение. Нашли тела четырех человек: мужчины, двух женщин и ребенка. Жили они в IX веке. Удивляет, что здесь сохранились остатки дерева, на ногах мужчины остатки кожаной обуви, что является редкой находкой. Будем думать, что реставраторы смогут с ними поработать. Находки, в общем, однотипны: бисер, бронзовые бубенчики, пуговицы, монеты, которые использовались как украшения", - говорит археолог.

Всего у городища выделяют четыре могильника.

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"Здесь было городище с каменными стенами, как укрепленный пост. Вокруг него было два поселка. В укрепленном поселении жила администрация, военные, а в поселках - обычные ремесленники, люди, которые занимались сельским хозяйством", - рассказал Скирда.

Вблизи села Камышеватое Донецкой области во время археологических раскопок кургана нашли два захоронения срубной культуры эпохи поздней бронзы. Раскопки вела научная экспедиция в составе преподавателей и студентов Мариупольского государственного университета.

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