Нашли вырезанный в скале храм

Храм имеет три комнаты. Фото: Express News Service

На берегу реки Арджуна в Индии нашли высеченный в скале храм.

Археологи идентифицировали это сооружение как храм, но не обнаружили статуй богов, передает Express News Service.

Здание, вырезанная в стене известняковой глыбы. Состоит из трех типовых комнат. Это первый давний храм, вырезанный из известняка. Этот камень считался низкокачественным.

"Это причина того, что храм не имеет художественного оформления, скульптуры или резьбы. Однако по обе стороны от входа в святилище есть ниши. Кроме того, в гарбагрихи есть каменная статуя наги", - сказал директор Государственного департамента археологии доктор К. Сантхалингам.

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Храм относится к раннему пандианскому периоду, это VIII в. нашей эры.

Рабочие случайно обнаружили клад 1000-летних арабских золотых монет у храмового комплекса Джамбукешвара в Индии. Мужчины расчищали пустырь для превращения его в сад возле храма.