Нашли уникальный ритуальный памятник

Внешний вид целого ритуального памятника в представлении художника Фото: bbc.com

Неизвестный памятник бронзового века в виде круга нашли в Лесу Дина, графства Глостершир, Англия. Обнаружить его удалось с помощью лазерного сканирования с самолета.

Кольцевую насыпь диаметром в 25 м. создали около 2 тыс. до н.э. На ней расположены несколько вертикальных каменных известняковых камней, передает BBC.

Сначала находку приняли за боевую позицию времен Второй мировой, но при непосредственном посещении узнали сакральный памятник. Известно, что подобные были характерны для высокогорных районов Англии, в местах таких как Дербишир, Нортумберленд и Уэльс, но не для Глостершира.

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"Никто точно не знает, для чего они использовались. Некоторые из найденных ассоциировались с захоронениями, и часто в таких местах есть остатки древесного угля, что свидетельствует о ритуалах, связанных с огнем", - рассказал первооткрыватель находки, археолог Джон Хойл.

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