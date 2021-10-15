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суббота, 16 октября 2021 00:46

Нашли тело мужчины, которому отрезали ногу для наказания

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Нашли тело мужчины, которому отрезали ногу для наказания
В Китае раскопали захоронение мужчины без ноги. Фото: International Journal of Osteoarchaeology

Китайские археологи обнаружили захоронение человека, которому отрезали ногу для наказания.

Человек в возрасте 50-70 лет жил в VIII-V вв. до н. е. Признаки заживления показали, что с момента операции до смерти прошло значительное количество времени, сообщает International Journal of Osteoarchaeology.

Тело нашли в районе города Яньань в провинции Шэньси. Там обнаружили 21 захоронение, которое относится к раннему этапу Восточной Чжоу. Мужчину похоронили в деревянном гробу. В могилу положили кольца и керамику.

Антропологи не нашли следов болезни, которые требовали ампутации ноги. Решили, что это могло быть наказание за преступление. В древнем Китае так наказывали беглых рабов.

На бронзовых сосудах эпохи Восточной Чжоу встречаются изображения прислуги с ампутированными конечностями, которые используют костыли. Обычно такие люди изображались как "швейцары", в одной руке они держали костыль, а в другой - дверной засов.

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В могиле костылей или протезов не обнаружили, но они могли просто не сохраниться.

На археологическом памятнике в провинции Сычуань в Центральном Китае археологи обнаружили священное бронзовое дерево культуры Шу. Его нашли в жертвенной яме. Археологам понадобилось четыре месяца, чтобы полностью раскопать ветви, цветы, части ствола и украшения дерева.

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