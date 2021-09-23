Нашли тела людей, которых похоронили с едой и флейтами

В Перу нашли древнее захоронение. Фото: Calidda

Работники газовой компании в Перу обнаружили захоронение восьми человек.

Его нашли при уложении турбопровода, сообщили представители компании Calidda.

Люди были похоронены с едой и музыкальными инструментами. Гробнице 800 лет.

"Во время прокладки сетей природного газа в Челка мы обнаружили погребальный комплекс, состоящий из тел вместе с подношениями кукурузы и музыкальных инструментов. По оценкам, этим археологическим остаткам около 800 лет", - говорится в заявлении компании.

Археолог Сесилия Камарго сообщила, что находка важна для изучения древнего города Челка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи откопали уникальные древнеримские мечи

Тела взрослых и детей завернули в растительный материал. Вокруг разложили кукурузу, посуду и различные духовые инструменты. Некоторых закопали с ракушками на головах.

Ученые из Франции и Португалии проанализировали семь золотых браслетов и два ожерелья, выявленных в испанской Галисии. Они относятся к эпохам ранней бронзы - раннего железного века. Химический анализ показал, что сначала для изготовления украшений использовали самородное золото, но к концу эпохи бронзы местные жители перешли на изготовление сплавов.