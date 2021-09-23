Нашли тела людей, которых похоронили с едой и флейтами

 
Ексклюзивы
1/5
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
1 Просмотров: 513
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 333
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 549
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 2232
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1566
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 414
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 378
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
4 Просмотров: 6021
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 567
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
20
3
3
5
&quot;Правда вырывается из-под земли&quot; - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Торт 1942 года нашли в подвале дома, который уничтожили во время бомбардировки
Торт 1942 года нашли в подвале дома, который уничтожили во время бомбардировки
Под водохранилищем обнаружили древний город
Под водохранилищем обнаружили древний город
Родителям не понравились учебники по истории с библейскими цитатами
Родителям не понравились учебники по истории с библейскими цитатами
Видео
Все видео
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Как на Закарпатье боролись за независимость - презентовали фильм
Как на Закарпатье боролись за независимость - презентовали фильм
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 702
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2610
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1269
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 783
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1674
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2021
Просмотров: 225
Мова ненависті
— Ніколи не сердься, коли тебе ображають несправедливо. За ненависть і злобу приходить покарання, — повчала мене колись знайома ...
четверг, 23 сентября 2021 22:48

Нашли тела людей, которых похоронили с едой и флейтами

  Комментировать
Нашли тела людей, которых похоронили с едой и флейтами
В Перу нашли древнее захоронение. Фото: Calidda

Работники газовой компании в Перу обнаружили захоронение восьми человек.

Его нашли при уложении турбопровода, сообщили представители компании Calidda.

Люди были похоронены с едой и музыкальными инструментами. Гробнице 800 лет.

"Во время прокладки сетей природного газа в Челка мы обнаружили погребальный комплекс, состоящий из тел вместе с подношениями кукурузы и музыкальных инструментов. По оценкам, этим археологическим остаткам около 800 лет", - говорится в заявлении компании.

Археолог Сесилия Камарго сообщила, что находка важна для изучения древнего города Челка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи откопали уникальные древнеримские мечи

Тела взрослых и детей завернули в растительный материал. Вокруг разложили кукурузу, посуду и различные духовые инструменты. Некоторых закопали с ракушками на головах.

Ученые из Франции и Португалии проанализировали семь золотых браслетов и два ожерелья, выявленных в испанской Галисии. Они относятся к эпохам ранней бронзы - раннего железного века. Химический анализ показал, что сначала для изготовления украшений использовали самородное золото, но к концу эпохи бронзы местные жители перешли на изготовление сплавов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли тела людей, которых похоронили с едой и флейтами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому&quot; - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
21
 4 Просмотров: 6021
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
10
 Просмотров: 5211
Просто и вкусно: как приготовить аппетитный рассыпчатый плов
Просто и вкусно: как приготовить аппетитный рассыпчатый плов Просмотров: 4473
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 3429
Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
7
 Просмотров: 3213
История
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
5
 Просмотров: 333
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 3123
Дайверы собрали полные горсти золотых древнеримских монет на дне моря
Дайверы собрали полные горсти золотых древнеримских монет на дне моря Просмотров: 414
Торт 1942 года нашли в подвале дома, который уничтожили во время бомбардировки
Торт 1942 года нашли в подвале дома, который уничтожили во время бомбардировки
3
 Просмотров: 468
Под водохранилищем обнаружили древний город
Под водохранилищем обнаружили древний город
3
 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
7
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского
6
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
4
Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства
4
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
2
В Трускавец со "слугами" поедут правительство и президент
Голосов: 285
Голосование Хотите, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок?
  • Да
  • Нет
Просмотреть