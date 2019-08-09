Нашли сосуд для сбора слез

В некрополе обнаружили древний сосуд. Фото: МК

На Таманском полуострове в России археологи нашли сосуд со слезами.

Во время раскопок в античном некрополе исследователи обнаружили крепко закупоренную бутылку. В ней была очень соленая вода, передает МК.

Археологи установили, что концентрация солей в жидкости была выше, чем в морской воде. Предположили, что в сосуде были запечатаны человеческие слезы. Такие бутылки называли лакримариями. Они наполнялись слезами людей, которые оплакивали близких или воинов-героев, после чего сосуд клали в склеп.

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На территории некрополя, в саркофаге одного из склепов лежала женщина с младенцем. На руке ребенка были три браслета, из чего ученые сделали вывод, что это девочка. Отделка склепа свидетельствовала, что похороненные были людьми высокого социального статуса. По мнению археологов, мать и дочь погибли в одно время. Скорее всего, они стали жертвами одного из многочисленных столкновений с племенами, нападавшими на города Боспорского царства.

Археологи раскопали массовое захоронение в Уэльсе. Покойники лежали в каменных могилах 400-800 лет. Именно в этот период римляне оставили Уэльс, пытаясь укрепить провинции современной Франции от нашествия варваров.