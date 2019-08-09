Нашли сосуд для сбора слез

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 594
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1278
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2673
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2043
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4401
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13959
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15579
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 810
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2952
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3528
Фото
Все фото
15
16
10
24
12
Будто в казино: как российские солдаты расположились во дворце в Галиции - фото
Будто в казино: как российские солдаты расположились во дворце в Галиции - фото
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
Тайник с оружием и документами времен Второй мировой нашли под полицейским участком
Тайник с оружием и документами времен Второй мировой нашли под полицейским участком
Показали мебель украинских шляхтичей
Показали мебель украинских шляхтичей
Показали замок графини, которая купалась в крови девственниц
Показали замок графини, которая купалась в крови девственниц
Видео
Все видео
Запустили проект по защите курганов
Запустили проект по защите курганов
Исследователи наткнулись на банкетный зал вождя викингов
Исследователи наткнулись на банкетный зал вождя викингов
Российские войска перешли границу Грузии
Российские войска перешли границу Грузии
На дне моря нашли подводную лодку времен Второй мировой
На дне моря нашли подводную лодку времен Второй мировой
Показали, как строили свои дома в период Киевской Руси
Показали, как строили свои дома в период Киевской Руси
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 4151
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3888
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 810
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7623
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 августа 2019
Просмотров: 234
Між двома соснами
Ніхто так не сумнівається і ніхто так не боїться свого минулого, як українці. Нас стільки разів карали за нього і впродовж таких довгих століть, що ...
пятница, 09 августа 2019 23:13

Нашли сосуд для сбора слез

  Комментировать
Нашли сосуд для сбора слез
В некрополе обнаружили древний сосуд. Фото: МК

На Таманском полуострове в России археологи нашли сосуд со слезами.

Во время раскопок в античном некрополе исследователи обнаружили крепко закупоренную бутылку. В ней была очень соленая вода, передает МК.

Археологи установили, что концентрация солей в жидкости была выше, чем в морской воде. Предположили, что в сосуде были запечатаны человеческие слезы. Такие бутылки называли лакримариями. Они наполнялись слезами людей, которые оплакивали близких или воинов-героев, после чего сосуд клали в склеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи нашли массовое захоронение жертв большевиков

На территории некрополя, в саркофаге одного из склепов лежала женщина с младенцем. На руке ребенка были три браслета, из чего ученые сделали вывод, что это девочка. Отделка склепа свидетельствовала, что похороненные были людьми высокого социального статуса. По мнению археологов, мать и дочь погибли в одно время. Скорее всего, они стали жертвами одного из многочисленных столкновений с племенами, нападавшими на города Боспорского царства.

Археологи раскопали массовое захоронение в Уэльсе. Покойники лежали в каменных могилах 400-800 лет. Именно в этот период римляне оставили Уэльс, пытаясь укрепить провинции современной Франции от нашествия варваров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли сосуд для сбора слез». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
12
 Просмотров: 141480
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину 2 Просмотров: 59680
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима Просмотров: 51204
Бывшая Потапа показала фигуру в крошечном бикини
Бывшая Потапа показала фигуру в крошечном бикини
3
 Просмотров: 18963
Как изменятся пенсии в следующем году
Как изменятся пенсии в следующем году Просмотров: 18585
История
Запустили проект по защите курганов
Запустили проект по защите курганов
 Просмотров: 378
Настигнет проклятие или полиция: из часовни украли легендарный колокол
Настигнет проклятие или полиция: из часовни украли легендарный колокол Просмотров: 261
Пытали даже детей: нашли захоронение жертв НКВД
Пытали даже детей: нашли захоронение жертв НКВД Просмотров: 1188
Придумали, как поднять туристов к уникальному потолку собора
Придумали, как поднять туристов к уникальному потолку собора Просмотров: 189
Обнаружили древнейшее поселение в горах
Обнаружили древнейшее поселение в горах Просмотров: 900
Больше всего комментируют
23
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
18
"Роттердамом+" обманули потребителей на более чем 18 млрд грн: НАБУ трясет топ-чиновников
4
Мы имеем право на ненависть
2
Почему каждый восьмой абитуриент отказался от бюджета
2
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Голосов: 905
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua