Нашли скелет ребенка с ножом в черепе

В Мексике раскопали древний город. Фото: Instituto Nacional de Antropologia e Historia

Мексиканские археологи в ацтекском городе Тлателолько обнаружили 36 захоронений.

Шесть тел поместили в шаровидные кувшины местного производства. Останки маленького ребенка с обсидиановым ножом в черепе положили под тарелку, сообщает национальный институт антропологии и истории Мексики.

В ходе раскопок жилого района и ремесленной мастерской ученые нашли 112 видов керамики и более 200 женских статуэток. Находки подтверждают, что через несколько лет после испанского завоевания уцелевшие группы коренного населения вернулись в свои древние поселения. Они продолжили проводить религиозные церемонии.

В южной части жилого района археологи обнаружили ритуальный сектор. Его архитектура позволила сделать вывод о повторном заселении.

Археологи нашли две антропоморфные скульптуры высотой 40 см и 35 см. Рядом с ними были следы подношений. Фигурки изображают сидящих людей. Одна была изготовлена ​​из базальта и на ней сохранились остатки синего пигмента в районе волос и черно-синего на щеках. Вторую вырезали из камня вулканического происхождения со следами красного и черного пигментов в области глаз. Сейчас трудно интерпретировать эти скульптуры. Они могли иметь значение в рамках религиозного и культурного сопротивления колонизаторам.

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В мастерской обнаружили большое количество серого, золотистого и зеленого обсидиана.

В Мексике внутри Пирамиды Солнца у древнего города Теотиуакан археологи нашли несколько букетов возрастом 1,8 тыс. лет. Цветы могли быть частью подношений богам. Пирамиду Солнца посвятили богу Кетцалькоатлю. Ему поклонялись древние ацтеки. Богу приносили в жертву бабочек и колибри. В поздний период в жертву приносили людей.