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среда, 07 июля 2021 13:14

Нашли родственников Леонардо да Винчи

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Нашли родственников Леонардо да Винчи
В Италии живут 14 родственников да Винчи Иллюстрация: galinfo

Итальянские историки идентифицировали живых родственников художника и ученого эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.

Генеалогическое древо деятеля 10 лет исследовали специалисты Алессандро Веццози и Аньезе Сабато. Проследили пять ветвей от предка Леонардо по имени Микеле, который родился в 1331 году. Всего 21 поколение в течение 690 лет. Обнаружили 14 живых родственников мужского пола, информирует Daily Mail.

По словам исследователей, хотя у самого Леонардо не было детей, у него было аж 22 сводных брата. Среди потомков гения - дети, фермеры, офисные работники, обойщик, продавец фарфора и художник. Ни один из них не живет в тосканском городке Винчи, где родился гений, зато проживают в разных тосканских муниципалитетах.

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Некоторые из мужчин знали о возможном родстве, но не верили в него до последнего. Сомнения отпали, когда им предоставили доказательства.

44-летний Милко Винчи сказал, что "чувствовал честь и безмерную гордость", одновременно чувствовал себя "маленьким и не готовым" к осознанию такой новости. Художник 62-летний Джованни Винчи сказал: "Может быть, из-за некоторых из моих работ Леонардо перевернулся в могиле, но другими, я надеюсь, он гордится". 77-летний Бруно Винчи чувствовал себя "довольным" и не знал, как выразить свою радость, а 85-летний Пауло Винчи охарактеризовал эту новость как "сюрприз и большую честь".

"Леонардо - несравненный гений, и для меня большая честь разделить бесконечно малую часть его генетического наследия", - отметил Пауло Винчи.

Самая большая коллекция чертежей, рисунков и рукописей Леонардо да Винчи, под названием "Кодекс Атлантикус", заразилась грибком.

Кодекс вмещает работы 1478–1519 годов на разнообразные темы: от летательных аппаратов и оружия до математики и ботаники. Хранится в Библиотеке Амброзиана в итальянском Милане. Температуру и влажность воздуха постоянно проверяют.

Главные надзиратели архива рассказали, что впервые плесень заметили в апреле 2006 года. Но с того времени работы не реставрировали, так как это дорого. На сегодняшний день неизвестно точно, насколько повреждены документы. Со способом, которым лучше бороться с грибком, пока не определились.

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Дата
07
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