Работы да Винчи покрыла плесень

Автор: Wikipedia В Кодексе собраны рисунки и чертежи, показывающие интерес Леонардо да Винчи к различным областям знания: аэродинамике, музыке, оружию, математике, ботанике. Насчитывает 1119 страниц, собраны в 12 томов.

Самая большая коллекция чертежей, рисунков и рукописей Леонардо да Винчи, под названием "Кодекс Атлантикус" заразилась грибком.

Кодекс вмещает работы 1478–1519 годов на разнообразные темы: от летательных аппаратов и оружия до математики и ботаники. Хранится в Библиотеке Амброзиана в итальянском Милане. Температуру и влажность воздуха постоянно проверяют.

Главные надзиратели архива рассказали, что впервые плесень заметили в апреле 2006 года. Но с того времени работы не реставрировали, так как это дорого. На сегодняшний день неизвестно точно, насколько повреждены документы. Со способом, которым лучше бороться с грибком, пока не определились.

"В настоящее время грибок не распространяется. Мы должны найти спонсоров, чтобы справиться с этой проблемой", — говорит историк библиотеки Марко Навони.

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Ученые отмечают, что плесень красных, черных и пурпуровых цветов могла появиться из-за реставрации 1968–1972 годов. Тогда как метод возобновления документов практиковали полирование страниц клеем, чтобы придать им больше блеска и сделать привлекательнее. Возможно, коллекции не пошло на пользу то, что ее сделали доступной для научных стипендиатов.

Публично "Кодекс Атлантикус" в последний раз выставляли в 1998-м. Выставки в Загребе и в Риме сделали чертежи летательных аппаратов и других изобретений Леонардо да Винчи известными на весь мир.

Работу Леонардо да Винчи "Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом" после реставрации осветлили. Если раньше преобладали темные оттенки, то сейчас картина выглядит ярко, будто действие происходит в солнечный день. По мнению экспертов, это противоречит замыслу да Винчи. Некоторые специалисты Лувра в знак протеста против такой реставрации уволились.