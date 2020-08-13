Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами

Доказали, что советский военно-транспортный самолет, разбившийся в марте 1945 года, сбили воины УПА. Подтверждение получили из архивов.

На остатки самолета наткнулся в 2012 году между селами Якторов и Словита Золочевского района Львовской области местный краевед Назар Демский. Вскоре начал собирать детали самолета и информацию о тогдашних событиях у местных жителей. Старожилы рассказали, что его сбили воины УПА из немецкого пулемета MG. Самолет попытался совершить аварийную посадку, но задел деревья, взорвался и сгорел, все пилоты погибли, пишут "Фотографии старого Львова".

Житель Словиты Федор Криль рассказал, что самолет был американским двухмоторным. Перевозил военное имущество, которое затем вывозили фирами. Однако в летописях УПА не упоминается об этом случае.

Фото: photo-lviv.in.ua

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В 2019 году по деталям установили, что это действительно был большой двухмоторный транспортный Дуглас A-20 Boston, который США передали Советскому Союзу по программе ленд-лиза. В мае 2020-го на месте падения удалось найти бирку с левого элерона самолета, на которой был серийный номер - 439755. Тогда получили помощь с сайта по поиску Trizna и ответ Центрального архива министерства обороны России.

Самолет летел из Кировограда - теперь Кропивницкий, в Эльс - теперь город Олесницы в Польше. Держал высоту 700-750 м и был "обстрелян огнем украинских националистов". Погибли все 6 человек на борту. Комиссию, пытавшуюся попасть на место, также обстреляли, ей пришлось ждать подкрепления войск НКВД. Слова местных жителей об особенностях падения также подтвердились.

Часть обломков и деталей самолета Назар Демский передал в будущий музей сбитых самолетов Второй мировой в селе Хоросно Львовской области.

Возле Долины Ивано-Франковской области исследовали сбитый немецкий самолет HE-111. Его обломки 3 года назад нашли черные археологи. Среди их находок был жетон с данным экипажа. Их фото увидел Андрей Кирянов. Он поинтересовался местонахождением обломков, впрочем ответа не получил. Специалисты по немецкой авиации времен Второй мировой смогли установить имена пилотов и дату их гибели.