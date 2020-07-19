В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет

Фото: photo-lviv.in.ua

У Долины Ивано-Франковской обл. исследовали сбитый немецкий самолет HE-111.

Группе исследователей удалось полностью идентифицировать экипаж, дату и обстоятельства катастрофы. На месте аварии установили памятную табличку, сообщают "Фотографии старого Львова".

Обломки самолета 3 года назад нашли черные археологи. Среди их находок был жетон с данными экипажа. Их фото увидел Андрей Кирянов. Он поинтересовался местонахождением обломков, но ответа не получил. Специалисты по немецкой авиации времен Второй мировой смогли установить имена экипажа и дату их гибели.

"Копачи, которые обнаружили этот самолет, упорно молчали. Очевидно, что все ценные детали они уже забрали. Нас же интересовало установить памятный знак и похоронить по человечески пилотов. Впоследствии Андрей Кирянов познакомился с Ярославом Бреславском. Тот опросил многих местных и таки определил место падение", - сообщают исследователи.

Самолет упал 25 марта 1944. В тот день в Карпатах была непогода и снег. Экипаж должен был лететь из Кросно на Черновцы. Пилоты врезались в гору недалеко от вершины на высоте около 1 тыс. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Карпатах обнаружили немецкий самолет времен войны

"Место падения самолета оказалось на склоне, под вершиной. Мы далеко не первые и не вторые здесь, кучи рваного металла, рамных конструкций, куски дюраля, выкопанные ямы и обломки на поверхности", - говорится в сообщении.

Исследователи установили табличку на месте их гибели.

Поисковики обнаружили боевой самолет Ил-2 времен Второй мировой войны в городе Долинска Кировоградской обл. Его сбили в декабре 1943-го. Предварительно на фрагменты машины наткнулись местные жители, которые и вызвали специалистов.