Нашли подтверждение битвы, описанной в Библии

Археологи обнаружили в Израиле костяной наконечник стрелы.
Его мог выпустить защитник древнего города Гат во время последнего боя, описанного в Библии, сообщает Live Science.
В Библии указали, что царь Азаил правил царством Арам примерно с 842 году до н.э. Он завоевал Гат перед походом на Иерусалим.
"Азаил, царь Арама, пошел и напал на Гат и захватил его. Затем он вернулся, чтобы напасть на Иерусалим", - говорится в Книге Царств.
Археологи нашли следы массовых разрушений в конце IX века до н. е. В городе жили филистимляне, которые были врагами израильтян.
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На острие стрелы обнаружили перелом. Считают, что наконечник попал в цель. Находку могли изготовить в мастерской в Гате.
Тогда люди делали наконечники стрел из костей скота.
Искусственный интеллект помог выяснить период создания библейских писаний. С помощью компьютерных технологий установили, что основные тексты Ветхого Завета были созданы в вавилонском плену.
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