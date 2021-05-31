Нашли подтверждение битвы, описанной в Библии

В Израиле нашли древнее острие стрелы. Фото: livescience.com

Археологи обнаружили в Израиле костяной наконечник стрелы.

Его мог выпустить защитник древнего города Гат во время последнего боя, описанного в Библии, сообщает Live Science.

В Библии указали, что царь Азаил правил царством Арам примерно с 842 году до н.э. Он завоевал Гат перед походом на Иерусалим.

"Азаил, царь Арама, пошел и напал на Гат и захватил его. Затем он вернулся, чтобы напасть на Иерусалим", - говорится в Книге Царств.

Археологи нашли следы массовых разрушений в конце IX века до н. е. В городе жили филистимляне, которые были врагами израильтян.

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На острие стрелы обнаружили перелом. Считают, что наконечник попал в цель. Находку могли изготовить в мастерской в ​​Гате.

Тогда люди делали наконечники стрел из костей скота.

Искусственный интеллект помог выяснить период создания библейских писаний. С помощью компьютерных технологий установили, что основные тексты Ветхого Завета были созданы в вавилонском плену.