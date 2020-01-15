Нашли пивоварню возрастом 5 тыс. лет

В Китае в древности варили пиво. Фото: lenta.ua

Во время раскопок в китайской провинции Шэньси группа археологов обнаружила все необходимое для приготовления пива.

Нашли глиняные сосуды со следами ячменя, хмеля, зерна и корнеплодов возрастом 5 тыс. лет, сообщает lenta.ua.

Ранее считалось, что ячмень начали использовать в пищевых целях в Китае как минимум на тысячу лет позже. Ученые по-прежнему не знают, в каких пропорциях смешивались ингредиенты. Вкус древнего пива остается загадкой.

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Согласно предположению археологов, пиво могло быть кисло-сладким.

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