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среда, 15 января 2020 23:13

Нашли пивоварню возрастом 5 тыс. лет

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Нашли пивоварню возрастом 5 тыс. лет
В Китае в древности варили пиво. Фото: lenta.ua

Во время раскопок в китайской провинции Шэньси группа археологов обнаружила все необходимое для приготовления пива.

Нашли глиняные сосуды со следами ячменя, хмеля, зерна и корнеплодов возрастом 5 тыс. лет, сообщает lenta.ua.

Ранее считалось, что ячмень начали использовать в пищевых целях в Китае как минимум на тысячу лет позже. Ученые по-прежнему не знают, в каких пропорциях смешивались ингредиенты. Вкус древнего пива остается загадкой.

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Согласно предположению археологов, пиво могло быть кисло-сладким.

Рабочие наткнулись на неповрежденную гробницу династии Тан в городе Тайюань в Северном Китае. Она расположена на территории одной из школ под детской площадкой.

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