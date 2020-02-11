Нашли письмо турецкого султана, в котором распоряжается землями в Европе

Медениет Доган Авербек отмечает, что в Берлинской библиотеке хранится до 1,3 тыс. неизвестных османских рукописей Фото: dailysabah.com

Турецкие исследователи обнаружили в Берлине старейшее письмо осман, касающееся европейских земель. Написано его во времена правления султана Мурада II (1421 - 1451).

Преподаватель Стамбульского университета Медениет Доган Авербек отметил, что дарственное письмо подписали 1441-го для передачи имущества от одного лица к другому. Получатель Фазлулла-паша приобретал права собственности на село Батикон - сейчас в Болгарии. Султан подарил его как награду за достижения, которые тот принес государству, сообщает The Daily Sabah.

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Ученые подчеркивают, что несмотря на то, что письмо получило некоторый вред, оно все еще читается, позволяя исследователям подробно его изучить. Восстановление займет около полугода. Документ является собственностью Берлинской государственной библиотеки, и передать его в Турцию невозможно.

Польскую версию письма запорожцев турецкому султану нашел историк Тарас Чухлиб нашел в отделе рукописей Польской Академии наук в Кракове. Документ датирован 24 августа 1683-го. Имеет подпись "Казаки запорожцы и всей Украины". Датировка письма не случайна. Считают, что текстом казаки и их союзники поднимали боевой дух накануне решающей битвы за Вену.