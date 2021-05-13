Нашли останки офицера, который спасал людей во время извержения вулкана

Офицер погиб мгновенно вместе со многими жителями Геркуланума Фото: Parco Archeologico di Ercolano

Воин, погибший в 79 году в древнеримском городе Геркуланум во время извержения Везувия, оказался старшим офицером спасительной миссии Плиния Старшего. К такому выводу пришли ученые, которые исследовали его снаряжение.

На скелет мужчины археологи наткнулись еще в 1982 году на местном пляже. Рядом находили и другие останки. Это опровергло гипотезу, что город эвакуировали вполне успешно. На самом деле смеси камней, пепла и газов Везувия, которые обрушились на Геркуланум со скоростью 80-100 км в час, убили всех, кто прятался на пляже под крытыми тентами для хранения снастей и рыболовных сетей, информирует Daily Mail.

Мужчина лежал лицом вниз. На его талии висел кожаный пояс, украшенный золотом и серебром. С пояса свисал короткий меч - гладиус. Рукоять меча была изготовлена из слоновой кости. На спине же мужчины висел прямоугольный рюкзак с набором инструментов. Также рядом с ним увидели украшенный кинжал, 12 серебряных динариев и две золотые монеты - месячную плату солдата преторианской гвардии. А неподалеку от скелета археологи раскопали фрагменты военной лодки.

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В 1980-х установили, что мужчине было около 40 лет. Он имел крепкое телосложение и хорошее здоровье. Предполагали, что был местным солдатом. Однако благодаря современному исследованию увидели, что пояс украшали изображения льва и херувима, что ножны гладиуса были украшены овальными щитом, а инструменты в рюкзаке были типичными для морского инженера-плотника. Таких называли Faber navalis.

Вероятно, почтенный офицер или даже адмирал, высадился с военными на побережье для спасения горожан и был участником спасительной миссии Плиния Старшего. Последний известен как выдающийся историк, писатель и военный деятель. В 70-х годах командовал римским флотом в Неаполитанском заливе, чтобы помешать пиратству. Как и офицер, погиб в 79 году в городе Стабии, помогая людям во время извержения.

В конце 2020 года в Италии, недалеко от древнего города Помпеи, обнаружили останки двух погибших в результате извержения вулкана Везувий в 79 году. Тела нашли в подземной части загородной виллы в Чивите Джулиани. По данным специалистов, погибшие - мужчина высокого социального статуса в возрасте 30-40 лет и его раб, которому было около 18-25 лет. У молодого человека обнаружили повреждения позвоночника, которые указывают на то, что он выполнял тяжелую физическую работу.