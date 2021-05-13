Нашли останки офицера, который спасал людей во время извержения вулкана

 
Ексклюзивы
1/5
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 387
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 405
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 360
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Просмотров: 1683
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Просмотров: 4068
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 171
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 684
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 855
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 693
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
1 Просмотров: 2025
Фото
Все фото
5
4
20
15
3
В пещере нашли могилы неандертальцев
В пещере нашли могилы неандертальцев
В пещере нашли тайник времен Первой мировой
В пещере нашли тайник времен Первой мировой
Какими были американцы в начале ХХ в. - подборка фото
Какими были американцы в начале ХХ в. - подборка фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
&quot;Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях&quot; - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов
"Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях" - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов
Видео
Все видео
УИНП создал видео о мифах Дня победы
УИНП создал видео о мифах Дня победы
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
На месте строительства дороги нашли древний меч
На месте строительства дороги нашли древний меч
Черные археологи раскопали греческую колонию
Черные археологи раскопали греческую колонию
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Интервью
1/5
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 549
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1656
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 810
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 909
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 198
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 15:56

Нашли останки офицера, который спасал людей во время извержения вулкана

  Комментировать
Нашли останки офицера, который спасал людей во время извержения вулкана
Офицер погиб мгновенно вместе со многими жителями Геркуланума Фото: Parco Archeologico di Ercolano

Воин, погибший в 79 году в древнеримском городе Геркуланум во время извержения Везувия, оказался старшим офицером спасительной миссии Плиния Старшего. К такому выводу пришли ученые, которые исследовали его снаряжение.

На скелет мужчины археологи наткнулись еще в 1982 году на местном пляже. Рядом находили и другие останки. Это опровергло гипотезу, что город эвакуировали вполне успешно. На самом деле смеси камней, пепла и газов Везувия, которые обрушились на Геркуланум со скоростью 80-100 км в час, убили всех, кто прятался на пляже под крытыми тентами для хранения снастей и рыболовных сетей, информирует Daily Mail.

Мужчина лежал лицом вниз. На его талии висел кожаный пояс, украшенный золотом и серебром. С пояса свисал короткий меч - гладиус. Рукоять меча была изготовлена из слоновой кости. На спине же мужчины висел прямоугольный рюкзак с набором инструментов. Также рядом с ним увидели украшенный кинжал, 12 серебряных динариев и две золотые монеты - месячную плату солдата преторианской гвардии. А неподалеку от скелета археологи раскопали фрагменты военной лодки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У жертвы извержения вулкана нашли неповрежденные клетки мозга

В 1980-х установили, что мужчине было около 40 лет. Он имел крепкое телосложение и хорошее здоровье. Предполагали, что был местным солдатом. Однако благодаря современному исследованию увидели, что пояс украшали изображения льва и херувима, что ножны гладиуса были украшены овальными щитом, а инструменты в рюкзаке были типичными для морского инженера-плотника. Таких называли Faber navalis.

Вероятно, почтенный офицер или даже адмирал, высадился с военными на побережье для спасения горожан и был участником спасительной миссии Плиния Старшего. Последний известен как выдающийся историк, писатель и военный деятель. В 70-х годах командовал римским флотом в Неаполитанском заливе, чтобы помешать пиратству. Как и офицер, погиб в 79 году в городе Стабии, помогая людям во время извержения.

В конце 2020 года в Италии, недалеко от древнего города Помпеи, обнаружили останки двух погибших в результате извержения вулкана Везувий в 79 году. Тела нашли в подземной части загородной виллы в Чивите Джулиани.

По данным специалистов, погибшие - мужчина высокого социального статуса в возрасте 30-40 лет и его раб, которому было около 18-25 лет. У молодого человека обнаружили повреждения позвоночника, которые указывают на то, что он выполнял тяжелую физическую работу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли останки офицера, который спасал людей во время извержения вулкана». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Селянам запретили торговать на рынках

Открыли университет

Самое читаемое
Женщине укололи шесть доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине укололи шесть доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 10683
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 8487
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 7156
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 7083
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 6120
История
"Чуть ли не каждый месяц на помойке находили труп" - запустили сайт с историями убийств
"Чуть ли не каждый месяц на помойке находили труп" - запустили сайт с историями убийств Просмотров: 171
Ищут детей, которых вывезли во Вторую мировою - в Германии откроют уникальный комплекс
Ищут детей, которых вывезли во Вторую мировою - в Германии откроют уникальный комплекс Просмотров: 225
Селянам запретили торговать на рынках
Селянам запретили торговать на рынках
 Просмотров: 531
Открыли университет
Открыли университет
 Просмотров: 288
У центрі міста відкопали фрагмент оборонного муру
У центрі міста відкопали фрагмент оборонного муру Просмотров: 144
Больше всего комментируют
8
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
3
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
2
В ОП прокомментировали обыски у Медведчука
1
Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
1
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
Голосов: 294
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть